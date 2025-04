Comment garder votre smartphone longtemps ? Cet ingénieur Samsung donne le secret !

Pas besoin de grandes astuces, de bonnes habitudes suffisent pour faire durer votre smartphone plus longtemps.

Assistant, communication, gadgets et divertissement… le smartphone est presque indispensable dans notre quotidien. Pourtant, une usure rapide ou des dommages évitables écourtent souvent sa longévité. Vous serez surpris d’apprendre qu’avec quelques pratiques simples, il est possible d’utiliser votre smartphone plus longtemps.

Maintenez votre smartphone à jour

Un smartphone Samsung a une durée de vie moyenne de 3 ans. Cette période peut être prolongée si vous le gardez à jour.

Ce procédé permet d’optimiser ses performances et sa stabilité. En effet, les mises à jour logicielles apportent des correctifs de sécurité et assurent la compatibilité avec les nouvelles applications. Utilisez également l’outil « Optimiser maintenant » dans les paramètres pour maintenir la vitesse de votre appareil.

Ce petit geste protège également contre le hacking. Cette routine, qui prend moins de cinq minutes par mois, fait durer votre smartphone plus longtemps.

Optimisez ses performances

Samsung propose des outils intégrés pour maintenir les performances de votre smartphone, notamment la fonction « Optimiser maintenant ». Cette option identifie et corrige les problèmes, comme l’utilisation excessive de la mémoire.

Cette action améliore aussi la vitesse et l’efficacité, tout en réduisant les risques de ralentissements à long terme. Nettoyez régulièrement aussi votre smartphone pour qu’il dure plus longtemps.

Supprimez les fichiers et applications inutiles, arrêtez les applications en arrière-plan pour libérer de la mémoire. Si votre appareil le permet, utilisez une carte microSD pour mieux libérer l’espace interne.

Prenez soin de la batterie

Les batteries lithium-ion, utilisées dans les téléphones Samsung, ont un nombre limité de cycles de charge. Pour prolonger la vie de votre smartphone plus longtemps, il faut maintenir le niveau de charge entre 20 % et 85 %.

Évitez également les charges complètes régulières. N’utilisez pas intensivement votre téléphone pendant la charge, car cela peut accélérer l’usure.

Utilisez un chargeur original Samsung, au moins 25W pour la charge rapide. Préférez des charges courtes en journée plutôt qu’une charge complète la nuit.

Protégez le smartphone pour qu’il dure plus longtemps

Protéger votre smartphone Samsung contre les dommages physiques est pour éviter une usure prématurée. Utilisez une coque de protection, idéalement en silicone ou en caoutchouc et un protecteur d’écran en verre trempé pour prévenir les fissures.

Un étui rigide avec une lèvre surélevée offre une défense supplémentaire en cas de chute face contre le sol. Évitez les situations à risque comme l’exposition à l’eau ou rangement avec des objets pointus.

Contrôlez la température et privilégiez la réparation

La chaleur endommage l’écran et la batterie des smartphones. Évitez l’exposition prolongée au soleil et faites une pause de 10 minutes si l’appareil chauffe.

Réduisez la luminosité à 50 % pour limiter la consommation d’énergie et préserver les composants. Maintenez votre téléphone entre 15 et 25 °C pour des performances optimales. Le froid peut aussi endommager la batterie.

Pour les réparations, utilisez des pièces officielles comme la batterie à environ 40 €. Une dragonne antistatique prévient les décharges. Réparer plutôt que remplacer économise des coûts élevés, souvent supérieurs à 300 €.

