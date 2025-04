OpenAI lance une version mini de Deep Research : voici les différences

Depuis peu, OpenAI nous régale avec une version mini de son outil de recherche Deep Research. Une option légère, plus accessible et franchement bien pensée pour tous ceux qui adorent creuser le Web sans exploser leur quota. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté !

OpenAI vient d’annoncer ce jeudi 24 avril une version allégée de son outil de recherche approfondie sur ChatGPT. C’est une vraie bonne surprise, surtout pour les utilisateurs gratuits qui peuvent enfin goûter à la puissance de Deep Research sans sortir la carte bleue. Moins gourmande en ressources, cette version mini promet plus de flexibilité pour tout le monde.

D’habitude, la recherche approfondie de ChatGPT, c’était réservé aux utilisateurs Plus, Team ou Pro. Mais maintenant, OpenAI a décidé d’ouvrir une version mini de Deep Research même aux utilisateurs gratuits.

Évidemment, cette version légère de Deep Research repose sur o4-mini. C’est un modèle plus petit et moins puissante que celui utilisé pour la recherche complète. Mais OpenAI assure qu’elle est largement suffisante pour compiler des rapports solides en parcourant le Web.

The lightweight version of deep research is powered by a version of OpenAI o4-mini and is nearly as intelligent as the deep research people already know and love, while being significantly cheaper to serve.



Responses will typically be shorter while maintaining the depth and… pic.twitter.com/H2UD5GThVj