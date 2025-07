Galaxy G Fold : le premier smartphone qui se plie en 3 dévoilé par Samsung ?

La semaine prochaine, un smartphone Samsung inédit pourrait être dévoilé. Cela n’a rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu’ici, puisqu’il se plie en trois. Du nouveau dans l’univers du mobile.

On pensait avoir tout vu avec les smartphones Samsung pliables à deux volets. Mais la marque semble prête à repousser une nouvelle fois les limites de l’innovation. Selon une fuite repérée dans les animations de One UI 8, sa prochaine interface logicielle, elle travaillerait sur un appareil capable de se plier en trois. Reste à voir si mercredi prochain, le géant coréen confirmera officiellement ce nouveau bijou technologique.

Un smartphone Samsung qui sort du lot

Chaque été, Samsung organise Unpacked, le grand rendez-vous où la marque dévoile ses nouveautés majeures. Et cette année, ce sera le mercredi 9 juillet. Au programme, elle va présenter les nouvelles montres connectées Galaxy Watch 8 et leur version Classic. Elle va aussi lancer les très attendus Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.

Mais cette année, le géant coréen de la tech pourrait bien créer la surprise. Selon plusieurs indices, un tout nouveau modèle pliant pourrait faire son apparition. C’est un smartphone capable de se plier en trois volets. On le connaît déjà sous le nom de G Fold. Pourquoi cette appellation ? Puisqu’il se plie en forme de G.

D’où vient cette info ? Des fuites dans les animations de One UI 8 qui indiquent l’emplacement de la puce NFC. Le site Android Authority y a découvert un appareil doté de deux charnières. Un système inédit, qui permettrait à l’écran de se plier en trois parties.

Avec le même design que celui des Galaxy Z Fold ?

À en croire les révélations, le Galaxy G Fold ressemblerait beaucoup aux Z Fold qu’on connaît déjà. Mais cette fois, il ne se plie pas en deux mais en trois. En plus, l’écran de couverture se trouverait au centre. Le panneau de droite, lui, serait juste une protection sans écran.

L’une des animations montre aux utilisateurs de ne pas plier le côté avec les caméras en premier. Cela laisse évidemment croire que les deux charnières n’ont pas les mêmes tailles. C’est celle la plus petite qu’on doit rabattre en premier.

Pour l’instant, on ne connaît pas grand-chose sur ce mystérieux smartphone Samsung. Mais d’après les fuites, il pourrait embarquer jusqu’à cinq capteurs photo. Un peu comme les Galaxy Z Fold, en somme.

Ce n’est pas la première fois que Samsung s’intéresse à ce type de design. La marque avait déjà testé quelque chose de similaire, sous le nom de « Flex G ». Alors, est-ce qu’on le verra ce mercredi ? Difficile à dire pour le moment. Mais si toutes ces infos se confirment, ce G Fold pourrait bien marquer un tournant dans l’innovation mobile.

