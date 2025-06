Ferrari dévoile un yacht de course du futur… qui fonctionne sans moteur

Ferrari sort des sentiers battus avec son tout nouveau yacht de course. Celui-là est unique en son genre puisqu’il n’a pas de moteur à bord.

Quand on pense à Ferrari, on imagine souvent une voiture de luxe, racée et puissante. Mais cette fois, la marque italienne déjoue tous les pronostics. Elle change totalement de terrain de jeu, en délaissant les circuits pour se tourner vers la mer. Oui, Ferrari se lance dans un projet inédit. Celui de concevoir un yacht de course sans moteur.

Conçu par une équipe de haut niveau

Le 25 juin 2025, Ferrari dévoile « Hypersail », un yacht de luxe pas comme les autres. Un nom qui fait référence à l’ADN de la marque en compétition et aux Hypercars. Ce projet ambitieux est mené par Giovanni Soldini, figure emblématique de la voile. Et ce n’est pas un simple bateau de plaisir. Hypersail s’inscrit dans une démarche sportive inédite.

L’idée est de créer une plateforme de recherche et développement unique, dédiée à la navigation en haute mer. Bien sûr, Ferrari mise sur son savoir-faire maison. Le yacht sera piloté grâce à un système de contrôle de vol inspiré de ses voitures de course.

Ce système s’appuie donc sur des calculs aérodynamiques et structurels de pointe. Le but est de garantir non seulement stabilité et performance, mais aussi sécurité. Surtout, tout cela permet à ce monocoque de « voler » au-dessus de l’eau sur de longues distances, sans escale.

Ferrari today unveils its new Ferrari Hypersail project, an unprecedented sporting challenge in the world of sailing that blends racing tradition with technological innovation.



1/2 pic.twitter.com/YqbLTzaCfq — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) June 25, 2025

Pour John Elkann, président de Ferrari, ce projet va bien plus loin que la voile. « L’Hypersail est un nouveau défi qui nous pousse à repousser nos limites et à élargir nos horizons technologiques. Il s’inscrit parfaitement dans la tradition Ferrari, s’inspirant de notre Hypercar, triple vainqueur des 24 Heures du Mans. Concevoir un yacht pour la course au large est peut-être l’expression ultime de l’endurance », a-t-il déclaré.

Pour donner vie à cette idée, Ferrari s’est entouré des meilleurs. Parmi eux, Guillaume Verdier, architecte naval français de renom. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’une telle démarche contribue au développement de technologies dans l’aérodynamique. En plus, elle ouvre la voie à l’efficacité énergétique ou encore la gestion de puissance.

Le Yacht de Ferrari, un modèle 100% autonome en énergie

Ferrari voit grand avec Hypersail. La marque estime que ce yacht de course de 30 m est unique en son genre. Pourquoi ? Parce que c’est le premier de cette taille à fonctionner sans moteur à combustion. Mais comment donc ?

À la place du carburant, ce Yacht Ferrari puise son énergie dans la nature. C’est-à-dire il utilise l’énergie solaire, l’éolienne ainsi que la cinétique. Grâce à ces sources, toute l’électricité nécessaire est produite de façon autonome, pendant la navigation, uniquement sous voile.

Ce qui distingue aussi ce yacht Ferrari, c’est sa stabilité. En effet, pour assurer un vol bien stable, trois points de contact entrent en jeu. Le premier est une quille basculante qui fait office de support pour un foil. Le deuxième correspond à un foil placé sur le safran, à l’arrière du yacht. Enfin, le troisième regroupe des foils latéraux, utilisés selon les conditions.

L’Hypersail est pour le moment en construction en Italie. Sa mise à l’eau est prévue pour l’année prochaine, quand il pourra enfin effectuer ses premiers essais en mer.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.