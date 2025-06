Méfiez-vous des moustiques ! C’est peut-être ce drone espion chinois de 6 mm

Ceux qui piégeaient des moustiques dans les vidéos virales sur les réseaux sociaux ne sont pas fous finalement ! En Chine, une équipe de l’Université des sciences et technologies de la défense nationale a mis au point un drone miniature à l’allure de ces insectes.

Ce nanodrone est si petit qu’il tient facilement entre deux doigts. Il imite à la perfection la morphologie des moustiques pour mieux se fondre dans l’environnement. Et il est pensé pour des usages strictement militaires. Un espion des plus improbables.

Selon ses concepteurs, ce minuscule drone serait destiné à des missions d’espionnage et d’observation rapprochée. Voire à certaines opérations spéciales sur les champs de bataille.

Le dispositif existe sous deux versions. L’une arbore une structure allongée munie de deux ailes. L’autre dispose de quatre ailes pour supporter davantage de charge. Ils sont équipés de micro-caméras, de micros miniaturisés et de capteurs capables de détecter sons, mouvements ou signaux sans se faire remarquer.

Leur légèreté extrême les rend presque silencieux en vol. Ce qui leur permet de s’infiltrer dans des espaces étroits et d’échapper aux radars classiques ainsi qu’aux systèmes de détection traditionnels..

Et comme tout drone, les deux modèles peuvent être pilotés à distance… depuis un smartphone. Alors, méfiance ! Les insectes sont désormais dans la liste des choses à craindre !

