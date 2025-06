Le château de Versailles dévoile des statues qui parlent grâce à l’IA

Maintenant, vous pouvez discuter avec les statues du château de Versailles grâce à l’IA. Votre prochaine balade dans les jardins promet d’être riche en expériences.

Avec l’évolution de la technologie, on s’attend à tout. Mais des statues qui parlent ? Voilà qui repousse les limites de l’innovation. Et pourtant, le château de Versailles l’a fait, grâce à l’IA. Oubliez les visites guidées où tout le monde baille en silence. Ici, ce sont Diane ou Apollon qui vous racontent directement leur histoire !

Château de Versailles et IA : une nouvelle ère pour les visites

Aujourd’hui, l’IA s’impose dans presque tous les domaines. On l’utilise dans nos téléphones, dans les jeux ou encore dans les services en ligne. De plus en plus d’entreprises s’y intéressent, même celles qu’on n’attendait pas. Mattel, par exemple, vient tout juste d’annoncer un partenariat avec OpenAI pour ses jouets.

Maintenant, c’est au tour du château de Versailles d’entrer dans la danse. En effet, le célèbre monument historique s’est allié à OpenAI et à la start-up culturelle Ask Mona. Le but est d’offrir aux visiteurs une toute nouvelle façon de découvrir le domaine.

« Le château de Versailles teste actuellement l’intelligence artificielle, dont les formidables capacités enrichiront grandement l’expérience des visiteurs », a déclaré Christophe Leribault, président du musée.

Grâce à cette technologie, vingt chefs-d’œuvre des jardins peuvent parler. Non, il ne s’agit pas d’une simple narration préenregistrée. Vous pouvez engager une vraie discussion. Comme si vous posiez une question à un guide, sauf que le guide, ici, c’est la statue elle-même.

Pour initier la conversation, il suffit de scanner un QR code avec son téléphone. Vous le trouverez juste à côté de l’œuvre. Une fois scanné, vous êtes redirigé vers l’appli du château de Versailles. Ainsi, vous pouvez discuter. Le service est disponible en trois langues, le français, l’anglais et l’espagnol.

Et non, pas besoin d’être juste à côté de la statue pour discuter avec elle. On peut aussi lancer la conversation à distance. Il suffit d’aller sur le parcours « Dialogue avec les sculptures de Versailles », qui est disponible directement dans l’appli du château.

Chacun y trouve sa part

Pour les visiteurs du château de Versailles, pouvoir interagir directement avec les statues est une expérience du jamais vu. En plus, cette technologie ne se contente pas de fasciner. Elle permet aussi de mieux comprendre ce que cherchent les gens pendant leur visite. Les questions posées aux statues aident en effet à personnaliser le parcours, en fonction des goûts de chacun.

« Que vous soyez un expert du patrimoine, un conservateur de musée ou un visiteur qui met les pieds pour la première fois dans les jardins du château de Versailles, il y en a pour tous les goûts » a déclaré Julie Lavet, responsable des partenariats européens chez OpenAI.

Ce projet est une aubaine pour le château de Versailles. Grâce à OpenAI, les visiteurs profitent de la technologie Realtime. Cela promet des échanges vocaux non seulement instantanés, mais aussi immersifs. De son côté, Ask Mona apporte toute son expertise pour rendre les contenus clairs et bien structurés.

Toutefois, cette collaboration ne profite pas qu’au site. En effet, OpenAI et Ask Mona y gagnent aussi. Avec près de huit millions de visiteurs par an, Versailles offre une vitrine exceptionnelle pour montrer ce que l’IA peut apporter à la culture. Pour Marion Carré, présidente d’Ask Mona, c’est surtout l’occasion de faire découvrir des usages encore peu connus de l’IA.

Attention, cette expérience unique est temporaire. Elle sera accessible uniquement jusqu’à l’hiver 2025. Alors si vous rêvez de discuter avec une statue dans un cadre royal, c’est le moment.

