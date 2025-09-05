Éclairer vos nuits sans électricité ? Ces plantes vivantes en sont capables

Et si les lampadaires disparaissaient pour laisser place à des arbres lumineux ? Pour votre information, ce n’est pas du délire. En Chine, des chercheurs ont réussi à transformer de simples plantes en véritables sources de lumière. Alors franchement, on n’en est plus loin.

Depuis des années, les scientifiques sont fascinés par la magie de la bioluminescence naturelle. Des champignons lumineux aux méduses fluorescentes. Alors, ils cherchent à les reproduire. L’idée n’a donc rien de nouveau.

Sauf que jusqu’à récemment, elles reposaient sur des modifications génétiques complexes et coûteuses. Outre le prix et la difficulté technique, ces approches posaient de sérieuses questions éthiques.

Personne n’avait vraiment envie de voir se multiplier des plantes génétiquement modifiées. Non car un jour, elles risquent peut-être d’échapper à tout contrôle.

Les chercheurs chinois ont pris un chemin totalement différent. Ils se sont passés de biologie de laboratoire et se sont tournés vers la chimie des matériaux.

Leur idée repose sur l’injection directe dans les feuilles de particules appelées phosphores à longue persistance. Ces mêmes matériaux sont déjà utilisés pour fabriquer des jouets qui brillent dans le noir ou encore des panneaux de sécurité.

En gros, ces particules stockent la lumière, puis la restituent doucement dans l’obscurité. Une fois intégrées aux plantes, elles transforment chaque feuille en petit réservoir lumineux capable de rayonner sans besoin d’électricité.

Cette méthode présente deux avantages majeurs. Elle est rapide et peu coûteuse. Ce, contrairement aux années de recherche nécessaires pour modifier génétiquement une espèce végétale.

Mais surtout, elle ne modifie pas la nature profonde de la plante, qui continue de pousser normalement et de réaliser sa photosynthèse. Inutile donc de préciser que cette avancée permet de contourner les principaux obstacles qui freinaient jusque-là l’idée de plantes bioluminescentes accessibles et sûres.

Mais attention ! Ça ne marche pas avec n’importe quelle plante

Le choix de la plante se révèle décisif, en effet. Lors de l’étude, les chercheurs se sont d’abord tournés vers des végétaux classiques comme le pothos. Toutefois, la diffusion des particules était trop limitée.

Ces espèces possèdent de nombreuses poches d’air dans leurs feuilles. Ce qui bloque la circulation du matériau lumineux. La découverte clé a été de se tourner vers les succulentes. Car leur structure interne, dense et homogène, agit comme une autoroute parfaite pour transporter les particules.

Une fois injectées, les particules se diffusent en quelques secondes dans toute la feuille. L’effet est spectaculaire. La surface entière se met à briller d’une lumière homogène et intense. Cette dernière dure près de deux heures après une simple exposition au soleil ou à une lampe LED.

La chercheuse Shuting Liu, première autrice de l’étude elle-même, reconnaît avoir été surprise par cette rapidité et cette intensité inattendues. Le comportement des succulentes a dépassé toutes leurs prévisions.

Pour garantir la sécurité et la durabilité de ce procédé, les particules ont été recouvertes d’un enrobage spécial à base de phosphate. Cette couche protectrice empêche toute toxicité et rend le matériau résistant à l’eau.

Quel genre de lumière ?

En mélangeant différents types de phosphores, les chercheurs ont réussi à obtenir des teintes variées. Elles vont du vert au bleu, en passant par le rouge et même le blanc chaud.

Lors des démonstrations, les scientifiques ont construit un mur lumineux suffisamment éclatant pour permettre la lecture d’un livre sans aucune autre source de lumière. Et devinez quoi ? Celui-ci n’est composé que de 56 succulentes,

D’ailleurs, l’expérience ne s’arrête pas là. Il est également possible de créer des dessins temporaires directement sur les feuilles en les exposant à la lumière UV. Tout cela pour un coût dérisoire : à peine plus d’un euro par plante et une préparation de dix minutes.

Si la lumière s’estompe, il suffit de réexposer la plante à une source lumineuse pour qu’elle retrouve son éclat.

