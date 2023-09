Ils cueillent des champignons avec un guide ChatGPT : devinez la suite

On trouve de plus en plus de guides dédiés à la cueillette de champignons rédigés par ChatGPT sur Amazon. Toutefois, faire confiance à ces livres peut avoir des conséquences tragiques… méfiez-vous !

Avec ChatGPT, un simple prompt peut suffire pour rédiger un livre entier. Dès le lancement de l’outil fin 2022, certains y ont un juteux filon et se sont empressés de produire massivement des ouvrages médiocres pour les vendre sur Amazon Kindle ou d’autres plateformes.

C’est par exemple ainsi que des touristes ont été dupés par un guide rédigé par ChatGPT, qui les a envoyés dans les lieux les plus célèbres et fréquentés de Paris en leur promettant des « endroits méconnus ». Un voyageur s’est même retrouvé à la soupe populaire !

De même, de nombreux sites web spécialisés dans la publication de nouvelles et autres fictions ont été contraints de refuser les nouvelles soumissions de textes. Pour cause, ils étaient littéralement inondés par des histoires écrites par l’IA.

À présent, un autre type de livres écrits par ChatGPT terrifie les autorités de santé : des guides de cueillette de champignons vendus sur Amazon.

Des guides de champignons entièrement générés par l’IA

Parmi les meilleures ventes, on compte notamment « Livre de recettes aux champignons sauvages : de la forêt à l’assiette gastronomique, un guide complet de la cuisine aux champignons sauvages » ou « Le Guide de Terrain des Livres de Champignons Suprêmes du Sud-Ouest ».

On peut également citer « Livre de recettes aux champignons sauvages : Un guide du débutant pour apprendre les bases de la cuisine avec des champignons sauvages pour la santé et la saveur, avec des recettes faciles à suivre ! » ou « Livre de recettes sur les champignons sauvages : découvrez les délicieux secrets des champignons les plus savoureux de la nature ».

Analysés par Originality.ai et son détecteur de contenu IA, les échantillons de ces livres obtiennent un score de 100%. Cela signifie que le système est quasiment sûr qu’ils sont rédigés par ChatGPT.

En guise d’exemple d’extrait, l’un des guides évoque « la douce odeur des champignons fraîchement cuits flottait dans l’air, me rappelant de bons souvenirs de ma mère ». Un autre explique que « La recherche de champignons sauvages est une expérience profondément enrichissante qui nous relie à l’abondance de la nature et à la riche tapisserie de fleurs que la Terre offre ».

Les conseils de ChatGPT sont extrêmement dangereux

I'd rather trust my own knowledge on mushrooms than ChatGPT ;-; pic.twitter.com/S1HSGx1c2v — SchneeHund2 (@SchneeHund2) April 4, 2023

Toutefois, ces livres ne sont pas seulement des ramassis de clichés. Ils peuvent également s’avérer extrêmement dangereux pour les lecteurs qui feraient l’erreur de se fier à leurs conseils…

Comme l’explique Leon Frey, mycologue et organisateur de cueillettes à Cornwall en Angleterre, ces livres comportent de graves erreurs comme de présenter le goût et l’odeur comme une caractéristique d’identification.

Selon lui, « cela semble encourager à goûter comme méthode d’identification, alors que ça ne devrait absolument pas être le cas ». En effet, certains champignons sauvages comme l’amanite phalloïde ont un goût semblable aux champignons comestibles, mais sont toxiques.

Toujours d’après l’expert britannique, l’un des ouvrages fait aussi référence au champignon Crinière de Lion. Ce dernier est certes comestible, mais il s’agit d’une espèce protégée au Royaume-Uni à ne surtout pas ramasser…

Ainsi, pour éviter les accidents ou la destruction de l’environnement, Frey recommande d’opter pour des guides de sources réputées.

De même, le spécialiste Myron Smith de l’Université Carleton au Canada estime que ces livres sont « totalement irresponsables ». Selon lui, « certaines différences entre les champignons comestibles ou non sont très subtiles et un oeil expérimenté ainsi qu’une connaissance sont indispensables pour les distinguer »…

Face à ces dangereux guides produits par l’IA, les autorités sanitaires tirent la sonnette d’alarme. Sur X, la New York Mycological Society pointe du doigt « l’inondation » d’Amazon par des livres d’identification de champignons rédigés par l’IA et implore les internautes de n’acheter que des livres d’auteurs connus : « c’est une question de vie ou de mort ».

🚨: PSA Alert!

🔗: link in bio@Amazon and other retail outlets have been inundated with AI foraging and identification books.



Please only buy books of known authors and foragers, it can literally mean life or death. pic.twitter.com/FSqQLDhh42 — newyorkmyc (@newyorkmyc) August 27, 2023