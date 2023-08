Il achète un guide de Paris sur Amazon : c’est une arnaque écrite par ChatGPT

Les guides de voyages écrits par des IA comme ChatGPT inondent Amazon. Découvrez comment détecter ces arnaques, pour éviter de perdre de l’argent et passer des vacances pourries dans les pièges à touristes de base !

Si ChatGPT est à l’origine conçu pour répondre à vos questions, tout un chacun tente d’utiliser cette IA pour gagner de l’argent.

Ces tentatives se soldent souvent par un cuisant échec, à l’instar de cet homme qui avait lancé un business pour 100$ à l’aide du chatbot.

Malgré tout, la ruée vers l’or continue et de nouvelles idées ne cessent de voir le jour. Hélas ! Ce sont souvent les plus ridicules qui s’avèrent les plus lucratives.

Parmi les utilisations les plus déprimantes de ce formidable outil, de nombreux charlatans s’en servent pour écrire et publier des livres au ras des pâquerettes…

Certes, ChatGPT peut être utilisé pour écrire des livres comme nous vous l’expliquons dans notre guide complet. Même Liu Cixin, l’auteur de science-fiction le plus populaire de Chine, a reconnu s’en servir pour éviter la page blanche.

Toutefois, l’intelligence artificielle doit rester un outil, un assistant, car elle n’est pas en mesure d’écrire seule des ouvrages de haute qualité !

Nous vous avions déjà parlé de celui qui crée des livres pour enfants en combinant ChatGPT et MidJourney, ou de cette personne qui gagne quelques centaines d’euros en « crachant » des dizaines de livres médiocres par jour.

À présent, la cupidité a fait germer un nouveau concept qui vient s’ajouter à cette culture du vide et polluer encore un peu plus internet : les guides touristiques rédigés par l’IA.

Des guides de voyage sans âme et remplis de clichés

Une enquête du New York Times met en lumière ce nouveau phénomène, inondant Amazon depuis plusieurs mois au détriment des voyageurs qui tombent dans le panneau.

Présentés comme des guides rédigés par des auteurs de renom, ces livres sont en réalité des ramassis de lieux communs et de clichés, complètement dépourvus d’âme et souvent directement copiés sur Wikipédia.

Afin de parfaire l’illusion, les escrocs n’hésitent pas à tromper les internautes à l’aide de faux avis Amazon attribuant 5 étoiles à ces faux guides de voyage. De quoi tromper même les plus vigilants…

Bien évidemment, les prix sont maintenus au plus bas pour inciter à choisir ces guides plutôt que des alternatives plus chères. Sauf qu’au final, cela revient à jeter son argent par la fenêtre…

Un acheteur pris au piège livre ainsi son témoignage à travers un avis acerbe : « c’était une arnaque. Il contient les infos les plus génériques sur Paris que n’importe qui prévoyant un voyage a déjà rassemblé. Ce n’est PAS le guide super abordable ultime, puisqu’il n’offre PAS d’informations ! ».

Désirant prévenir les autres utilisateurs d’Amazon, il ajoute : « c’est une pub mensongère et ce que nous appelons un appât. Tellement pathétique. N’ACHETEZ PAS CECI ».

Comment reconnaître les faux guides générés par ChatGPT ?

Si vous envisagez d’acheter un guide sur Amazon pour votre prochain voyage, mieux vaut prendre vos précautions pour éviter de tomber sur une entourloupe.

Plusieurs indices peuvent vous aider à reconnaître un guide écrit par ChatGPT. Vous pouvez notamment vérifier le profil de l’auteur, souvent vague et accompagné d’une photo également créée par l’IA.

La description est aussi très souvent écrite par ChatGPT, avec le style lourd, verbeux et répétitif qui le caractérise. Si vous n’êtes pas sûr, mieux vaut vous tourner vers des références comme Le Routard, Le Petit Fûté, National Geographic ou Lonely Planet.

Malgré tous leurs défauts, ces guides de voyage vous seront infiniment plus utiles qu’un texte « pondu » par un robot qui vous conseille de visiter la Tour Eiffel ou Notre-Dame en guise de pépites méconnues…

L’IA va-t-elle transformer le web en poubelle géante ?

L’intelligence artificielle est porteuse de nombreuses promesses. Selon Sam Altman, créateur de ChatGPT, elle pourrait notamment permettre à tous les enfants du monde d’accéder à une éducation personnalisée digne des plus grandes écoles.

C’est aussi une technologie qui a le potentiel de révolutionner la recherche scientifique, et d’automatiser les métiers les plus ennuyants pour le meilleur et pour le pire.

Toutefois, pour le moment, l’IA déverse surtout un flot de déchets numériques qui pollue internet et risque à long terme de lui faire perdre toute fiabilité en tant que source d’informations…

Le problème est loin de se limiter aux guides de voyages. Sur Amazon, on trouve également des milliers de livres écrits par l’IA sur la cuisine, la programmation, le jardinage, la création d’entreprise, l’artisanat, le développement personnel, les mathématiques ou même la religion et la médecine.

Le géant du e-commerce affirme faire tout son possible pour s’assurer que sa librairie regroupe des livres de qualité et des avis authentiques… mais ses efforts ne semblent clairement pas fructueux pour le moment.

Ironiquement, cette entreprise qui a causé la faillite de nombreux libraires risque à son tour d’être détruite de l’intérieur par une nouvelle technologie.

Face à la perte de confiance envers Amazon, les consommateurs pourraient d’ailleurs revenir en masse dans les boutiques traditionnelles.

Toutefois, il est urgent de trouver une solution pour mettre un terme à ce nivellement vers le bas qui risque de s’aggraver puisque l’IA a commencé à se nourrir de textes générés par l’IA…