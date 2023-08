Il avait lancé un business avec ChatGPT pour 100 $ : c’est un fiasco complet

Rapidement après la sortie de ChatGPT, les utilisateurs ont cherché à comprendre les réels potentiels de l’outil dans tous les domaines, y compris la finance et l’investissement. Un crypto boy a d’ailleurs créé son business avec ChatGPT avec un investissement de 100 dollars. Mais c’est un fiasco.

Monter un business avec ChatGPT : une bulle de battage médiatique

Les actions de Jackson Greathouse Fall est la parfaite incarnation de la bulle de battage médiatique autour de ChatGPT. Ce crypto boy est en effet connu pour avoir investi 100 dollars dans la création d’une startup et d’en avoir confié la gestion à ChatGPT. Résultat ? Un fiasco complet, mais pas tout de suite.

Voici l’histoire. Au mois de mars dernier, Jackson Greathouse Fall a publié un Tweet expliquant comment il a exploité ChatGPT pour créer sa startup. Avec 100 dollars d’investissement, il a demandé à l’outil d’IA de lui faire gagner le plus d’argent possible dans les plus brefs délais.

Trois jours seulement après cette première publication, le nombre de ses followers sur Twitter est passé de 3 000 à 82 000. La plupart sont à l’affût du rapport quotidien sur les progrès de l’entreprise. Cela a donné naissance au mouvement HustleGPT. Il s’agit ni plus ni moins d’une approche créative pour monétiser GPT, un mouvement lancé par le Tweet viral de Greathouse Fall.

Le business plan proposé par l’IA

Après la requête de Jackson Greathouse Fall, ChatGPT lui a proposé un business modèle. L’IA lui a notamment conseillé de créer une plateforme d’affiliation marketing axée sur les produits écolos. ChatGPT lui a trouvé un nom de domaine pas cher, greengadgetguru.com, pour 8,16 dollars.

I gave GPT-4 a budget of $100 and told it to make as much money as possible.



I'm acting as its human liaison, buying anything it says to.



Do you think it'll be able to make smart investments and build an online business?



Follow along 👀 pic.twitter.com/zu4nvgibiK — Jackson Greathouse Fall (@jacksonfall) March 15, 2023

Fall a également payé 29 dollars pour l’hébergement du site. Notre investisseur a ensuite généré son logo via DALL·E 2 et le site a été mis en ligne. ChatGPT lui a suggéré une dizaine de gadgets culinaires écologiques à répertorier sur le site. Les articles sont écrits avec l’aide de Midjourney.

Il lui restait donc un peu plus de 60 dollars. ChatGPT conseille au businessman d’investir 40 dollars dans les publicités sur les réseaux sociaux. Objectif ? Gagner en visibilité. Au fil des jours, ChatGPT propose des stratégies de développement : engager des créateurs de contenus indépendants, capitaliser sur les 50 000 followers de Fall, recruter des gestionnaires de stocks, etc.

Green Gadget Guru : succès ou échec ?

En suivant les recommandation de ChatGPT, Jackson Greathouse Fall a créé le site Web Green Gadget Guru et embauché des collaborateurs pour gérer la startup. Il a également pu obtenir plus de 7 000 dollars d’investissement de la part de personnes qui ont souhaité parier sur le projet (le compte Twitter de Fall est actuellement suivi par plus de 130 000 followers).

Il faut savoir que ChatGPT ne propose que des plans marketing et des business modèles. Mais derrière, les créateurs de société doivent fournir le travail nécessaire pour faire décoller leur startup et en assurer le bon développement. Aujourd’hui, quelques mois seulement après son lancement, Green Gadget Guru n’existe plus. Autrement dit, la startup est un échec cuisant.

Il est tout à fait possible de tirer parti de l’IA pour créer une startup ou même trouver une idée originale impactante et à fort potentiel. Néanmoins, le succès n’est pas immédiat (généralement). C’est le fruit d’efforts cohérents et soutenus. Rien ne vous empêche néanmoins de « demander des conseils stratégiques » à l’IA au gré du développement de votre startup. Cela peut aider, mais ne fait pas tout.