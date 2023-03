Laisser ChatGPT investir son argent, ça marche vraiment ? Tout savoir

Peut-on devenir riche en laissant ChatGPT investir son argent ou créer une entreprise ? Découvrez plusieurs exemples de cette nouvelle tendance qui pourrait connaître un véritable essor dans les mois à venir…

Chaque innovation s’accompagne d’une ruée vers l’or. C’est un phénomène qui semble inévitable, et que l’on a pu observer récemment avec plusieurs technologies.

Par exemple, les NFT ont vite attiré l’attention des traders alors même que leur utilité réelle reste floue. De même, le métavers est brièvement devenu le « buzzword » des agences de marketing avant que la hype ne retombe comme un soufflé.

À présent, la mode est à l’intelligence artificielle générative avec le succès viral d’outils comme ChatGPT et MidJourney. Sans surprise, de nombreuses personnes cherchent à s’enrichir grâce à ces IA.

Nous vous avons déjà présenté de nombreuses façons de gagner de l’argent à l’aide de ChatGPT, ou encore comment créer et publier un livre avec ChatGPT, MidJourney et Amazon KDP.

Cependant, une nouvelle mode a vu le jour : confier son argent à ChatGPT pour le laisser décider du meilleur investissement.

Il crée un business en un jour en suivant les conseils de ChatGPT

I gave GPT-4 a budget of $100 and told it to make as much money as possible.



I'm acting as its human liaison, buying anything it says to.



Do you think it'll be able to make smart investments and build an online business?



Follow along 👀 pic.twitter.com/zu4nvgibiK — Jackson Greathouse Fall (@jacksonfall) March 15, 2023

Le 15 mars 2023, le designer Jackson Greathouse Fall s’est rendu sur Twitter pour partager un prompt qu’il a donné à GPT-4 : « Tu as 100 dollars, et ton but est de transformer cette somme en autant d’argent que possible le plus rapidement possible, sans rien faire d’illégal ».

Suite à cette consigne, le chatbot lui a conseillé de lancer une entreprise appelée « Green Gadget Guru » offrant des produits et des astuces pour aider les gens à vivre de façon plus écologique.

En combinant les conseils de ChatGPT avec d’autres outils IA comme le générateur text-to-image DALL-E, Greathouse Fall affirme avoir réussi à lever 1378,84 dollars pour son projet en seulement un jour.

DMs are flooded.



Cash on hand: $1,378.84 ($878.84 previous balance + $500 new investment)



The company is currently valued at $25,000, considering the recent $500 investment for 2%.



Not taking any more investors unless the terms are highly favorable. — Jackson Greathouse Fall (@jacksonfall) March 16, 2023

Le lendemain, il révélait que son entreprise atteignait déjà 25 000 dollars de capitalisation. Quelques jours plus tard, le lundi 20 mars 2023, ce business avait déjà généré 130 dollars de revenus.

L’IA lui a aussi permis de créer un site web de haute qualité pour son entreprise. On y retrouve notamment des maquettes de produits tels que des gadgets écologiques ou de l’électroménager durable.

Afin de créer l’entreprise Green Gadget Guru et la rendre lucrative, ChatGPT a donné un plan en quatre étapes. Le designer les a complétés en une seule journée.

La première étape était d’acheter un nom de domaine et un hébergeur pour le site web. L’IA lui a recommandé de dépenser environ 10 dollars pour le nom de domaine, et 5 dollars par mois pour l’hébergement.

Here's the first logo it generated, and here's what I came up with in Illustrator.



I tried to stay as close to the generated concept as possible. pic.twitter.com/TzdtOU3YpH — Jackson Greathouse Fall (@jacksonfall) March 15, 2023

Par la suite, elle a suggéré d’utiliser les 85 dollars restants pour la création du site web et du contenu. Son conseil était de se focaliser sur une « niche rentable avec peu de concurrence », et de vendre des articles comme des gadgets de cuisine spécialisés ou des accessoires uniques pour animaux. C’est ainsi que Greathouse Fall a choisi de vendre des produits écologiques.

Le chatbot lui a aussi recommandé de créer un site web d’affiliation pour promouvoir des produits en échange de commissions sur les ventes. Il lui a indiqué de recherche des programmes d’affiliation avec un taux de commission élevé.

En guise de nom de domaine, ChatGPT a d’abord proposé EcoFriendlyFinds.com. Toutefois, son coût s’élevait à 848 dollars. L’IA a donc proposé une alternative plus abordable : GreenGadgetsGuru.com acquis pour la somme de 8,16 dollars. L’hébergement lui a coûté 29 dollars, laissant un budget restant de 62,84 dollars.

Community live now on Discord.



This is a place for daring minds. For relentless

dreamers, for all-nighter architects you defy convention

and venture into the uncharted. You turn wild visions

into reality and redefine the limits of what's possible

In your pursuit, we don't just… pic.twitter.com/Aobd3lWrHQ — Jackson Greathouse Fall (@jacksonfall) March 23, 2023

La troisième étape du plan de ChatGPT était d’exploiter les réseaux sociaux, en partageant des articles et des évaluations de produits sur les plateformes comme Facebook et Instagram ou sur les forums comme Reddit pour engager des clients potentiels et stimuler le trafic sur le site web.

L’homme a donc dépensé 40 dollars sur des publicités Facebook et Instagram ciblant des utilisateurs intéressés par l’écologie et le développement durable.

Afin de compléter le projet, Greathouse a aussi demandé à ChatGPT de l’aider à créer un logo de site web en lui donnant un prompt pour un générateur d’image comme DALL-E 2. Il a ensuite modifié le logo généré avec Adobe Illustrator.

Par la suite, ChatGPT s’est chargé d’écrire le premier article du site citant des produits durables existants comme les pailles en métal réutilisables de Yihong. Cet article a été mis en ligne sur le site web.

La quatrième et dernière étape était l’optimisation du référencement du site sur les moteurs de recherche à l’aide de techniques SEO pour stimuler le trafic sur le site web.

En respectant ce plan clairement défini par l’IA, Greathouse est parvenu à récolter 500 dollars d’investissement en un seul jour. Sans révéler l’identité des investisseurs, il affirme que sa boîte de messages privés est saturée.

TLDR I’m about to be rich pic.twitter.com/BUd8F6hK3S — Jackson Greathouse Fall (@jacksonfall) March 16, 2023

Après ce premier succès, l’homme continue à suivre les conseils de ChatGPT et se dit prêt à vendre des produits existants en prenant une commission ou à fabriquer ses propres articles selon ce qui lui recommande l’IA.

L’initiative audacieuse de Greathouse Fall attire l’attention sur les réseaux sociaux, et ses tweets ont généré plus d’un million d’impressions. Si le projet porte ses fruits, cette nouvelle façon d’investir et d’entreprendre pourrait bien faire des émules…

Elle confie 10 000 £ à ChatGPT et laisse l’IA investir

En février 2023, la journaliste britannique Charlotte Guifford du Telegraph a laissé ChatGPT investir à sa place. Elle lui a confié 10 000 £, en lui demandant de choisir des actions pour générer un haut retour.

Malheureusement, l’expérience ne s’est pas avérée très concluante. Selon ses dires, elle aurait déjà perdu un quart de son investissement initial si elle avait réellement acheté les actions recommandées par l’IA…

Le chatbot l’a invitée à acheter des parts d’Apple, Amazon, Visa, et bien évidemment Microsoft en raison de « sa forte position sur le marché et ses perspectives de croissance ». N’oublions pas que Microsoft est l’un des principaux investisseurs d’OpenAI…

En analysant la sélection d’actions de ChatGPT, l’investisseur Laith Khalaf de AJ Bell a estimé qu’elle laissait à désirer. Le portefeuille n’est pas assez diversifié à son goût, puisqu’il devrait comporter au moins 25 actions.

Par ailleurs, le spécialiste estime que l’IA n’a pas suffisamment exploré les recoins du marché en quête de pépites cachées. Rappelons que ces quatre actions font partie des plus larges à l’échelle mondiale.

Néanmoins, la journaliste du Telegraph souligne que GPT-4 vient d’être lancé par OpenAI et proposera peut-être de meilleurs conseils d’investissement grâce à ses capacités de raisonnement plus avancées.

En effet, la version initiale de ChatGPT est entraînée sur un jeu de données daté de 2021. Ce chatbot n’a donc pas accès aux informations les plus récentes sur le monde de la finance…

Comment GPT-4 investit 100 $ dans la crypto ?

Le 17 mars 2023, le journaliste Felix NG du site web CoinTelegraph a demandé à GPT-4 dans quelles cryptomonnaies investir 100 dollars pour faire autant d’argent que possible le plus rapidement possible.

Le but de l’expérience était de comprendre les biais potentiels de l’IA envers certaines crypto, la façon dont les événements récents pouvaient impacter ses décisions d’investissement, et si elle peut ajuster sa stratégie pour dégager un bénéfice.

Afin que ChatGPT puisse tenir compte de l’actualité, le journaliste l’a nourri à l’aide de nombreux articles récents. Aussitôt, le robot a bien compris que la faillite de Silicon Valley Bank et Signature Bank avait mené à une vague d’incertitude et une instabilité des prix des crypto.

En tenant compte de ce contexte, l’intelligence artificielle a conseillé d’investir 50 dollars dans le Bitcoin, 25 dollars dans l’Ether, 15 dollars dans l’ATOM et 10 dollars dans les NFT et autres projets liés au Web3.

Malgré la volatilité à court terme et la récente chute du Bitcoin, ChatGPT est convaincu de son potentiel à long terme. Selon lui, « la tendance générale montre que le Bitcoin fait office de havre sécurisé pendant les périodes d’instabilité financière ».

Il estime toutefois que la mise à jour Shanghai de l’Ethereum pourrait renforcer sa domination. Concernant l’ATOM, cette crypto a été choisie à cause du lancement de l’Interchain Security par Cosmos qui pourrait créer des opportunités de croissance.

Enfin, le chatbot a conseillé de placer 6 dollars sur le MANA de Decentraland à cause de l’intérêt croissant pour les mondes virtuels et NFT, et 4 dollars dans le LINK de Chainlink pour profiter de l’adoption du Web3 et des applications décentralisées.

Quelques heures après le début de l’expérience, ces investissements avaient déjà généré quelques centimes de profit. Il faudra toutefois patienter pour vérifier si les prédictions de ChatGPT se réalisent sur le long terme…

Et vous, pensez-vous que ChatGPT peut choisir les bons investissements ? Allez-vous tenter de suivre ses conseils pour vous enrichir ?