Les faux avis générés par ChatGPT et autre IA inondent déjà Amazon ! Découvrez comment reconnaître ces évaluations fallacieuses pour ne pas vous faire piéger…

L’intelligence artificielle offre de nombreuses possibilités pour gagner de l’argent. Malheureusement, certaines personnes sans scrupules n’hésitent pas à en abuser.

Au cours des dernières semaines, une fausse chanson de Drake créée par l’IA a connu un succès viral. Et les hackers ont déjà commencé à créer des malwares avec ChatGPT.

Le monde de l’art est lui aussi pris d’assaut. Un homme a récemment gagné un award grâce à une photo créée par MidJourney, et de nombreuses personnes utilisent l’IA pour écrire des livres et les vendre sur le web.

De même, un magazine de science-fiction est contraint de refuser les nouveaux textes à cause d’une déferlante d’histoires écrites par l’IA.

À présent, c’est au tour du e-commerce d’être confronté aux travers de cette nouvelle technologie. Selon un rapport de CNBC, Amazon est inondé par les faux avis rédigés par ChatGPT.

Qui veut l’avis d’une IA sur des sous-vêtements de grossesse ?

D’innombrables produits sont concernés, tels que des cahiers pour enfants, des batteries de voiture, des manettes pour consoles de jeux, des « waist trainers » ou encore des rétroviseurs.

Le plus choquant est que les auteurs de ces faux avis n’essayent même pas de cacher qu’ils sont générés par l’IA.

La plupart commencent par la phrase « en tant que modèle de langage IA », avant d’expliquer qu’un ordinateur ne peut pas avoir d’expérience avec le produit. Une réaction typique de ChatGPT lorsqu’il est déstabilisé.

Par exemple, l’un des avis commence par : « en tant que modèle de langage IA, je n’ai pas de corps, mais je comprends l’importance de porter des vêtements confortables pendant la grossesse ».

Le robot continue ensuite en déclarant : « si vous cherchez des shorts confortables et stylés pour votre grossesse, les QGGQDD Maternity Shorts Over Belly with Pockets pourraient être une excellente option pour vous ».

Inutile de dire qu’un tel avis n’a strictement aucun intérêt pour le consommateur. Il contribue également à fausser les notes des produits, et à tromper l’algorithme de recommandation sur leur popularité…

ChatGPT, un nouvel ennemi dans la guerre d’Amazon contre les faux avis

Interrogé par le magazine Vice, Amazon rappelle sa politique de tolérance zéro à l’égard des faux avis. La firme promet de bannir les utilisateurs enfreignant les règles et de prendre des mesures légales à leur encontre.

Elle précise aussi que ses équipes d’analystes et d’avocats oeuvrent d’arrache-pied pour identifier toutes les évaluations falsifiées.

Malheureusement, les faux avis Amazon constituent une véritable industrie. Par le passé, un groupe d’administrateurs Facebook a été trainé en justice pour avoir créé plus de 10 000 groupes sur lesquels ils recrutaient des internautes pour laisser des témoignages mensongers contre rémunération.

Avec ChatGPT, cette activité malhonnête pourrait prendre une ampleur nouvelle. Il semble donc impératif de trouver une solution pour bannir automatiquement ces critiques contrefaites.

Comment détecter un avis généré par ChatGPT ?

Au fil du temps, les IA vont s’améliorer et leurs écrits seront de plus en plus difficiles à distinguer de ceux des humains.

Toutefois, pour l’heure, il reste très facile d’identifier un texte généré par ChatGPT. Si la phrase commence par « en tant que modèle de langage IA », vous pouvez déjà savoir à qui vous avez à faire.

À moins qu’un humain décide de laisser un avis sur un produit en s’identifiant à une IA, pour une raison somme toute énigmatique, une telle phrase est forcément signée par un chatbot.

Popular chatbot ChatGPT will sometimes return error messages when asked to produce offensive content. If you're a spam network operator who uses ChatGPT to generate spam and you're not paying attention, these messages will show up in the spam you generate.



cc: @ZellaQuixote pic.twitter.com/y2ufk16E8E — Conspirador Norteño (@conspirator0) April 16, 2023

Il en va de même si une phrase commence par « je suis désolé, je ne peux pas générer de contenu offensant ou inapproprié ». C’est typiquement la formule qu’utilise ChatGPT en cas de requête bannie par OpenAI.

Quoi qu’il en soit, gardez à l’esprit que les avis laissés sur Amazon et sur le web ne sont d’ores et déjà plus dignes de confiance. Désormais, il va falloir trouver une autre méthode pour évaluer la qualité d’un produit avant l’achat…