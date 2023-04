Son et image créée par IA gagne un award, il refuse pour sauver l’art

Lorsqu’une création générée par l’Intelligence Artificielle (IA) remporte un award, cela peut sembler être une grande réussite. Toutefois, certains artistes, tels que le lauréat de l’œuvre audiovisuelle récompensée récemment, ne cherchent pas toujours la reconnaissance publique.

Cette décision soulève des questions fondamentales sur le rôle de l’IA dans l’art et la culture. Peut-on considérer qu’une création réalisée par une machine comme Midjourney ou Dall-E possède une âme, une émotion ou une intention ? L’acceptation de cet award aurait-elle pu mettre en danger la singularité et l’authenticité de l’art ? Cette décision ouvre la voie à une réflexion plus profonde sur l’interaction entre la technologie et l’expression artistique.

Un photographe allemand refuse un prix IA aux Sony World Photography Awards

Boris Eldagsen, photographe allemand, décline le prix de « creative open » aux Sony world photography awards. Eldagsen a expliqué sur son site web qu’il avait utilisé une intelligence artificielle pour créer l’image primée qu’il a nommée « singe effronté ». L’artiste est diplômé de plusieurs académies d’art, Eldagsen veut provoquer une réflexion sur l’utilisation des images produites par l’IA dans les concours. Il souhaite également remettre en question la définition de la photographie.

Pour lui, la question de l’acceptation de ces images dans les compétitions de photographie doit être discutée de manière ouverte. Pour Eldagsen, une IA remportant un prix dans un concours de photographie est un événement historique. Par contre, il soulève aussi la question de la pertinence de ce type d’image. En refusant le prix, l’artiste espère contribuer à accélérer le débat.

Mads Nissen décline un award polémique attribué à l’IA

Mads Nissen, le célèbre photographe danois, a récemment suscité une vive polémique en refusant un prix pour une photo créée à l’aide de l’IA. Selon lui, l’usage de cette technologie ne doit pas être confondu avec la pratique de la photographie en tant que telle. L’IA utilisée pour la création de l’image ne doit pas être considérée comme sa seule source, selon l’artiste. Pour cette raison, il a préféré offrir le prix à un festival de photographie en Ukraine. Cette décision intervient dans un contexte de débat houleux sur les progrès récents de l’IA.

Sundar Pichai, le PDG de Google, s’inquiète des risques liés à l’IA en l’absence d’une réglementation adéquate. Toutefois, un porte-parole de l’Organisation mondiale de la photographie a confirmé que la photo primée avait été « cocréée » avec l’IA. Mads Nissen continue d’explorer les possibilités créatives des générateurs d’IA. Il met alors à profit ses connaissances photographiques pour produire des images de qualité. Il convient de souligner que les photographes doivent fournir une garantie de leur participation conformément aux règles du concours.

L’IA au service de l’amélioration audio-visuelle : avantages et possibilités

Il existe de nombreux avantages à utiliser l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de l’audio et de l’image. En ce qui concerne l’audio, l’IA peut être exploitée pour améliorer la qualité sonore en réduisant les bruits de fond et les distorsions indésirables. Elle peut également analyser les données sonores et extraire des informations précieuses. Par exemple, la reconnaissance vocale ou la détection d’événements sonores particuliers.

En ce qui concerne les images, l’IA peut être utilisée pour améliorer la qualité visuelle en réduisant le bruit. De plus, il peut augmenter la résolution et en améliorer la netteté. Elle peut aussi être utilisée pour la reconnaissance d’objets et de visages, la segmentation d’images et l’amélioration de la compression d’images.

En outre, l’IA peut automatiser certaines tâches de post-production telles que l’édition vidéo et la correction de couleur. Elle peut également être utilisée pour créer des effets spéciaux et des animations 3D avancées.