L’IA consommera bientôt autant d’électricité qu’un pays entier : quelle solution ?

Des spécialistes ont estimé la consommation d’électricité d’IA célèbre comme ChatGPT. En moyenne, les serveurs pourront exploiter 0,5 % de la consommation mondiale d’ici 2027.

Actuellement, ChatGPT reste l’IA la plus utilisée au monde. Et cet outil a atteint les 100 millions d’utilisateurs en 2 mois. Toutefois, la performance du joyau d’OpenAI repose avant tout sur des puces spécifiques. D’ici quelques années, ces pièces maîtresses de l’IA vont user d’une immense qualité d’électricité. Une situation inquiétante pour l’environnement.

Des chiffres hallucinants selon les spécialistes

D’ici 2027, l’IA pourrait consommer 85 à 134 térawattheures d’électricité. C’est la même consommation que la Suède, l’Argentine, ou les Pays-Bas en une année.

Toutefois, un des spécialistes tente de rassurer le public :

« Nous n’avons pas besoin d’exagérer complètement cela. Mais en même temps, les chiffres que j’écris ne sont pas négligeables » Alex de Vries, data scientist.

Cependant, cette pratique pourra détériorer l’environnement. Les serveurs utilisent les énergies fossiles pour générer de l’électricité. Les écologistes prévoient alors une augmentation des émissions mondiales de carbone.

Et la situation va encore empirer d’ici quelques années. Effectivement, la consommation d’électricité de l’IA s’ajoute à celle des centres de données. En guise d’exemple, Amazon Cloud, et les serveurs de Google tiennent 1,3 % de la consommation mondiale. Les cryptomonnaies utilisent 0,4 %.

Toutefois, ce ne sont que des estimations

OpenAI n’a divulgué aucune information concernant la consommation d’électricité de ses IA. L’équipe d’Alex de Vries a utilisé une autre méthode. Ils se sont alors basés sur les serveurs Nvidia A100. Effectivement, ces matériels sont les plus exploités dans le secteur de l’IA. Et ces serveurs sont très énergivores. Le DGX A100 nécessite 6,5 kilowatts, et le DGX H100 10,2 kilowatts.

D’ici 2027, Nvidia pourrait en livrer 1,5 million aux entreprises de l’IA.

Et il existe plusieurs solutions pour gérer la situation

Certes, l’IA consomme une quantité hallucinante d’électricité. Toutefois, les spécialistes tentent de gérer la situation.

Nvidia est un des premiers à réagir pour rassurer le public : « Le calcul accéléré sur la technologie Nvidia est le modèle informatique le plus économe en énergie pour l’IA et d’autres charges de travail du centre de données » Communiqué officiel de Nvidia.

Mais selon certains spécialistes, cette déclaration ne suffit pas. Ils recommandent alors à Nvidia de prendre en compte la consommation d’électricité au lieu de la performance des IA.

« Ne créons pas un nouveau modèle pour améliorer uniquement sa précision et sa vitesse. Mais aussi, prenons une grande respiration et regardons les impacts de ces technologies sur les ressources environnementales » Roberto Verdecchia, Professeur adjoint au laboratoire de technologies logicielles, Université de Florence.

L’État californien a pris des mesures strictes pour résoudre rapidement ce problème. Les grandes entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars seront soumises à une nouvelle loi. Google et OpenAI figurent en haut de la liste. Ils doivent fournir des informations précises sur leur émission de carbone. Cette mesure s’applique sur les opérations et les chaînes d’approvisionnements.

Les autres entreprises avec un chiffre d’affaires de plus de 500 millions de dollars doivent aussi publier des données financières en rapport avec le climat.

En tout, 10 000 entreprises américaines doivent respecter ces lois d’ici 2027.