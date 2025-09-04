Windows 11 et Android, l’astuce secrète pour partager vos copier-coller

Vous n’êtes sûrement pas au courant mais Microsoft a glissé une nouveauté hyper pratique. Laquelle ? Eh bien, roulement de tambours ! Le presse-papier de Windows 11 se synchronise désormais directement avec Android.

Bon oui, vous avez raison ! Un copier-coller entre appareils n’a rien d’une nouveauté. On pouvait déjà le faire avant. Il fallait jongler avec des claviers comme SwiftKey, souvent instables et capricieux. Car jusqu’ici, la gestion du presse-papier reposait sur l’historique et la synchronisation cloud du compte Microsoft.

Aujourd’hui par contre, on peut tirer un trait sur ces applis tierces et ces réglages compliqués. Désormais, tout passe par un simple interrupteur système. Et dès que vous copiez du texte sur votre PC, Windows peut l’envoyer directement vers le presse-papier de votre smartphone Android. Enfin la simplicité !

Il faut commencer par lier votre smartphone Android à votre PC via « Lien avec Windows ». Une fois cette liaison faite, un nouvel interrupteur apparaît dans les paramètres de Windows 11.

Vous trouverez ce dernier dans la section Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles. Cet interrupteur s’appelle « Accéder au presse-papier du PC ».

Ensuite, il suffit d’activer l’Historique du presse-papier et la synchronisation dans Paramètres > Système > Presse-papier. Ainsi, tout texte copié sur PC se retrouvera presque aussitôt sur Android. Cependant, veillez bien à utiliser le même compte Microsoft sur PC et mobile. Sinon, toute la démarche sera vaine.

Et attendez, il y a mieux encore. Grâce à cette nouvelle fonction, les textes copiés seront aussi directement disponibles dans Gboard ou le clavier Samsung. Ce, sans qu’aucune configuration ne soit requise côté téléphone.

La seule limite pour l’instant est que la synchronisation va uniquement du PC vers le mobile. Toutefois pour tous ceux qui n’ont pas l’option multiplateforme intégrée de « Mobile connecté », comme les possesseurs de Pixel, cette nouveauté est déjà un vrai plus.

Contrairement à SwiftKey, cette approche native ne dépend d’aucune application de clavier et s’intègre directement au système. Elle gagne même en fiabilité et en fluidité, là où la solution historique affichait des ratés fréquents.

Microsoft déploie la nouveauté par vagues dans les canaux Insider. Cela, avec une application remaniée qui centralise les activités récentes et enrichit les contrôles à distance. La firme teste encore via ses expérimentations habituelles. Ce qui explique pourquoi la bascule n’apparaît pas encore partout.

