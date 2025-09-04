Sites porno : oups, ça alors ! La vérification d’âge n’est pas si anonyme que prévu

Il est possible de confirmer sa majorité sur les sites porno tout en restant anonyme. Enfin, c’est ce qu’on nous a promis. Sauf que la réalité est bien différente.

Sur les sites pornos, la vérification d’âge devrait se faire de manière anonyme grâce au double anonymat. Théoriquement, personne, pas même la plateforme, n’aurait accès aux données personnelles. Tout cela semble rassurant. Pourtant, le collectif AI Forensics vient de révéler une réalité beaucoup moins sécurisée. Des informations censées rester protégées ont été exposées, donnant de quoi s’inquiéter à ceux qui visitent les sites adultes.

On n’est donc pas anonyme sur les sites porno ?

Les sites porno peuvent choisir leur système de vérification d’âge, tant qu’il est fiable. Et beaucoup ont installé AgeGO, un outil basé sur le selfie. Vous envoyez votre photo, et le système vérifie que vous êtes majeur. Simple, n’est-ce pas ?

Pourtant, cette facilité cache des risques. AgeGO assure que tout est sécurisé et complètement anonyme sur les sites pornos. Or, ce n’est pas le cas, d’après l’analyse des chercheurs du collectif AI Forensics.

Ils ont découvert que certaines informations circulaient. La plateforme que vous visitez, le lien exact de la vidéo, et parfois votre e-mail sont collectés. Même si vous inventez une adresse e-mail pour accéder au site porno, l’anonymat n’est jamais total.

Les serveurs peuvent aussi recevoir le flux vidéo de votre webcam. Votre visage, votre adresse IP et le type de navigateur sont enregistrés. Le pire ? Vos données personnelles peuvent être exposées, parfois à des serveurs externes comme Amazon Web Services.

Un problème loin d’être léger

Une telle situation n’est pas anodine. Parce que vos données personnelles peuvent être exploitées, parfois sans même que vous le sachiez. Les filtres mal réglés laissent passer des informations sensibles.

Les chercheurs d’AI Forensics sont clairs : « aucun tiers impliqué dans le processus ne devrait être en mesure de reconnaître un utilisateur qui a déjà utilisé le système de vérification de l’âge ».

Le plus surprenant ? Le problème ne se limite pas à l’anonymat sur les sites pornos. Les systèmes de vérification sur certaines plateformes ne sont pas toujours fiables. Des internautes ont montré qu’on peut facilement les tromper. Il suffit d’utiliser une photo de célébrité ou un scan standard de la carte d’identité électronique française.

Si tu veux mater du pr0n en France, il te faut une carte d'identité Dora l'Exploratrice ! (ou comment les solutions mises en place par les sites X pour vérifier l'âge des internautes se révèlent d'une efficacité crasse) https://t.co/c30jgULkpo — Alexandre Laurent (@Onesque) August 28, 2025

Du côté des sites pornos, ces failles s’expliquent par la mise en place rapide de ces outils, suite aux demandes répétées de l’Arcom.

Par ailleurs, les observations d’AI Forensics ont été transmises à la CNIL, qui protège les données personnelles en France. Elles ont aussi été envoyées à l’Arcom, chargée de contrôler la vérification de l’âge sur les sites pour adultes. Pourtant, pour l’instant, ces institutions n’ont pas encore répondu. Affaire à suivre !

