Comment parler à ChatGPT sur votre téléphone ? C’est très simple, on vous explique !

L’option de conversation vocale avec ChatGPT existe depuis 2023. C’est une solution pratique pour ceux qui souhaitent plutôt converser que d’écrire. Il existe deux modes vocaux pour interagir avec cet outil ! Voici les détails !

Aujourd’hui, OpenAI propose deux façons différentes d’interagir avec son chatbot ChatGPT grâce à votre voix : « le mode standard » et « le mode avancé ». Le « mode standard » est accessible pour tous les utilisateurs et l’usage est compté dans le compte de l’utilisateur. Par ailleurs, le « mode avancé » comprend quelques limitations beaucoup plus précises.

Que proposent les deux modes de ChatGPT mode vocal ?

Pour les utilisateurs gratuits, OpenAI met à disposition un aperçu mensuel de l’outil. Néanmoins, vous pouvez utiliser Advanced Voice en vous abonnant à un Forfait Plus à 20 $ par mois. Selon la société, les limites quotidiennes peuvent changer, mais OpenAI assure qu’elle va avertir les utilisateurs 15 minutes avant qu’ils n’atteignent leur plafond.

Les utilisateurs Pro, par ailleurs, peuvent utiliser Advanced Voice sans limites. Néanmoins, il est conseillé de l’utiliser de façon raisonnable et conforme aux politiques de la société. Outre ces limites, la sophistication des modèles sous-jacents qui les alimentent est une autre principale différence entre ces deux modèles.

OpenAI affirme que ce mode vocal est multimodal, ainsi, il est capable de traiter bien plus que de simples saisies de texte. Plus précisément, Advanced Voice propose des fonctions qui ne sont pas accessibles avec le mode standard.

Notons que ce dernier ne fait que lire la transcription de ce que vous dites sur votre Smartphone. Outre entendre la voix, ChatGPT peut traiter les vidéos et les images en même temps avec Advanced Voice.

De plus, vous pouvez partager l’écran avec l’outil, ce qui vous permet d’obtenir une guide dans l’utilisation de l’application sur votre téléphone. Et puisqu’Advanced Voice est multimodal, il peut produire une voix plus naturelle et peut très bien aussi capter les signaux non verbaux.

Pour commencer une conversation vocale avec ChatGPT, vous pouvez utiliser un iPhone ou un appareil Android. Une fois votre appareil sur la main, vous pouvez télécharger l’application ChatGPT.

Pour accéder au mode standard, il suffit de cliquer sur l’icône de microphone située à droite de la barre de massages. Pour pouvoir donner accès au micro de votre téléphone à ChatGPT, vous devez passer par le menu paramètre.

ChatGPT voice mode is a qualitatively new experience: https://t.co/oWtTXQwQhF — Greg Brockman (@gdb) September 26, 2023

Après l’enregistrement de votre message, vous pouvez appuyer sur l’icône en forme de coche afin que l’outil puisse traiter votre question. Pour supprimer ce que vous avez dit, vous pouvez cliquer sur l’icône X.

Pour l’utilisation du mode avancé, cliquer sur l’icône de forme d’onde qui se trouve à droite de la barre de messages. Enfin, pour désactiver le micro de votre appareil, vous pouvez appuyer sur l’icône du microphone. Et pour quitter le mode avancé, vous pouvez cliquer sur l’icône X à tout moment.

J’ai déjà utilisé les deux modes de ce chatbot, mais je préfère le mode avancé. Quoi qu’il en soit, je pense que les deux options sont pratiques. Et vous, qu’en pensez-vous ?

