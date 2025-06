Tout le monde a insulté ChatGPT au moins une fois, et vous ?

Parler poliment à une IA, je trouve que c’est à la fois bizarre et mignon. Mais bon qui ne s’est jamais emporté face au moment où celle-ci commence à dire n’importe quoi ? Vous arrivez à un point de vouloir insulter ChatGPT ou même le gifler un peu si vous le pouvez. Rassurez-vous, vous êtes loin d’être seul.

Il suffit de discuter un peu avec un chatbot pour que nos émotions humaines prennent le dessus. Une mauvaise réponse, et hop, nous commençons à faire des grimaces. Une réponse correcte, et nous voilà soudain pleins de gratitude. Ce va-et-vient entre agacement et courtoisie est au cœur d’une étude récente. Elle révèle que la majorité des utilisateurs ont déjà insulté ChatGPT et ses cousins algorithmes.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Nous insultons ChatGPT, nous le remercions, nous recommençons

D’après une étude menée par Tidio, près de 70 % des utilisateurs ont déjà insulté les chatbots comme ChatGPT juste par frustration. Et oui, même les plus zen finissent parfois par lâcher un petit « t’es nul » à une IA. Mais l’ironie, c’est que nous sommes aussi 75 % à dire avoir été satisfaits des dernières interactions avec un chatbot.

Ce que je trouve encore plus drôle, c’est que beaucoup d’entre nous passent en mode bipolaire pendant les conversations avec ces IA. Nous balançons une insulte parce que la réponse de ChatGPT ne nous convient pas, puis nous terminons avec un gentil « merci » ou « s’il te plaît ».

Par ailleurs, une étude de Future montre que 67 % des Américains et 71 % des Britanniques s’adressent gentiment aux assistants numériques. Certains vont même jusqu’à s’excuser auprès d’un chatbot.

Becca Caddy de TechRadar a même tenté une petite expérience. C’est de poser les mêmes questions à ChatGPT, une fois avec des formules de politesse, une fois sans. Et vous n’allez pas le croire, mais les réponses polies étaient plus complètes et plus pertinentes. Même le patron d’OpenAI, Sam Altman, admet que ces petits mots doux coûtent « des dizaines de millions de dollars… ».

Malgré tout, une partie des utilisateurs reste sceptique. Environ 30 % préfèrent attendre un humain plutôt que de discuter avec ChatGPT et compagnie, et 26 % font plus confiance à une boule magique. Qui plus est, 11 % seraient prêts à payer plus cher pour parler à un vrai humain.

Mais dans les faits, nombreux sont ceux qui se tournent quand même vers les IA pour des tâches simples comme le support technique, factures, infos produits… Bref, tout le monde a déjà insulté, douté de ChatGPT et autres chatbot, mais nous y revenons toujours. C’est ainsi !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.