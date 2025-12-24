Xiaomi 17 Ultra se dévoile en avance sur les réseaux… et c’est du très lourd

La machine est lancée. Alors que la conférence officielle est prévue pour le 25 décembre 2025, Xiaomi prend les devants. La marque distille déjà les indices majeurs sur son nouveau fleuron.

Nous avons tous l’habitude du secret industriel chez Apple ou Samsung. Xiaomi préfère une stratégie inverse, parfois déconcertante. À la veille de son annonce, le constructeur chinois inonde les réseaux sociaux d’informations sur le Xiaomi 17 Ultra. Cette approche « spoiler » permet toutefois de se faire une idée précise avec les premières spécifications techniques et visuelles qui tombent. Le smartphone mise tout sur la finesse et la photographie.

Un design affiné et des détails soignés

Le changement le plus visible concerne le gabarit. Dans une vidéo de prise en main, la marque insiste lourdement sur la finesse de l’appareil. Le Xiaomi 17 Ultra ne mesure que 8,29 mm d’épaisseur, contre 9,4 mm pour son prédécesseur. Le gain est significatif et devrait transformer la prise en main.

Les finitions évoluent également avec subtilité. Les boutons latéraux intègrent désormais des icônes dédiées au volume. Un petit détail chic qui s’ajoute aux tranches plates et aux coins arrondis. Le bloc photo conserve sa forme circulaire emblématique. Cependant, il ne loge plus que trois modules, contre quatre auparavant. Si le design général reste familier, certains observateurs notent des bordures d’écran qui semblent assez présentes pour du très haut de gamme. Un point à vérifier une fois le téléphone en main.

Une puissance photo réinventée avec Leica

La marque a aussi levé le voile sur les capacités photographiques. Le module grand-angle s’appuie sur un capteur OmniVision Light Hunter 1050L de type 1 pouce avec 50 Mpx. L’objectif, toujours co-développé avec Leica, offre une ouverture lumineuse de f/1.67. L’innovation technique réside surtout dans l’intégration du LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor).

Xiaomi 17 Ultra confirmed to launch on 25th December in China🇨🇳



Specs:

👉6.9" 2K 120Hz Flat Display

👉Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC

👉50MP (1-inch OmniVision OV50X) + 50MP UW + 200MP 5x Periscope

👉50MP Front Camera

👉6800mAh Battery

👉100W (Wired) + 80W (Wireless) Charging… pic.twitter.com/CTH7jSoEYJ — TrakinTech (@TrakinTech) December 22, 2025

Ce système complexe ajoute un condensateur de stockage à chaque pixel. Concrètement, le capteur gère simultanément les basses et les hautes lumières. Il permet de réaliser des clichés en HDR parfait en une seule prise, sans post-traitement excessif. Côté esthétique, trois finitions sont confirmées : noir, blanc et un vert intégrant des particules de métal pour un effet pailleté inédit.

Reste évidemment la question de la disponibilité en France. Si les précédents modèles « Ultra » ont bien traversé nos frontières, rien n’est encore officialisé pour celui-ci. L’autre inquiétude concerne le prix. Avec la hausse violente du coût de la RAM, les constructeurs tendent à répercuter la facture sur le segment premium. Le Xiaomi 17 Ultra pourrait donc afficher un tarif salé à son lancement. Réponse définitive demain, lors de la conférence.

