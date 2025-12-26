iPhone pliant : un leak révèle enfin les premières images

Depuis des années, le smartphone pliant est devenu le serpent de mer du marché de la technologie. Sur ce point, Apple semblait rester étrangement immobile face à l’offensive de Samsung et de ses Galaxy Z Fold.

Le vent est en train de tourner sur le marché des Smartphones. Une série de fuites récentes, relayées notamment par des experts, vient de jeter un pavé dans la mare. Les premières images non-officielles du futur iPhone pliant circulent sur le web. Elles dessinent un appareil qui pourrait bien redéfinir notre usage du mobile.

Un design qui joue la carte de l’élégance made in Cupertino

Ce qui frappe d’abord dans ces premiers rendus basés sur des schémas industriels, c’est la fidélité à l’ADN d’Apple. Là où certains concurrents ont misé sur des designs massifs, l’iPhone pliant affiche une finesse déconcertante.Le format se rapproche de celui d’un livre, à la manière du Galaxy Z Fold, avec une touche de raffinement.

Une fois ouvert, l’appareil offrirait un écran généreux de près de 8 pouces et transformerait le téléphone en une mini-tablette. Mais le tour de force résiderait dans sa charnière. Apple aurait déposé des brevets pour un mécanisme plus complexe. Celui-ci permet de rendre le pli central quasiment invisible à l’œil nu et imperceptible sous le doigt. C’est là que se joue la bataille parce qu’Apple ne veut pas sortir un produit pliant juste pour la forme. La marque veut que l’expérience tactile soit identique à celle d’un écran rigide.

Entre iPhone et iPad : un hybride prometteur

Pourquoi Apple a-t-il attendu si longtemps ? La réponse tient probablement en un mot : iPadOS. Les images révélées suggèrent une interface logicielle capable de s’adapter en temps réel à l’ouverture de l’écran. Imaginez commencer la rédaction d’un mail sur l’écran externe de 5,5 pouces que vous pouvez ouvrir d’un seul geste. Le texte va s’étaler sur une surface digne d’un iPad mini, avec un multitâche fluide.

Côté technique, les rumeurs évoquent l’utilisation du titane pour le châssis qui garantit à la fois la légèreté et la solidité. Plus surprenant encore, certains analystes prévoient le retour de Touch ID sous une nouvelle forme, peut-être intégré au bouton d’allumage. Effectivement, l’intégration de Face ID dans un châssis aussi fin et pliant poserait des défis de conception majeurs.

La patience comme stratégie chez Apple

Si ces fuites excitent la toile, elles rappellent aussi qu’Apple prend son temps. Contrairement à ses rivaux, la firme à la pomme préfère arriver tard mais avec une technologie mature. Les experts tablent désormais sur une production de masse courant 2026. La commercialisation pourrait se faire à la fin de 2026 ou au début 2027.

Le prix, lui, reste le grand point d’interrogation. Entre les composants haut de gamme, l’écran OLED flexible de dernière génération et la recherche et développement colossale. Le iPhone pliant pourrait bien franchir la barre symbolique des 2 000 euros.

En somme, ces premières images ne sont peut-être que des prototypes, mais elles marquent un tournant historique pour Apple. Le passage au pliant n’est plus une question de « si », mais de « quand ». Pour les utilisateurs, c’est la promesse d’un appareil tout-en-un qui combine smartphone et tablette. Une chose est sûre, le futur de l’iPhone est déjà en train de se plier à nos désirs de grandeur.

