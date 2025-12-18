L’iPhone 20 vient de leak : Apple prépare un design totalement différent

Depuis plusieurs années, une critique revient avec insistance : les iPhone se ressemblent trop. Les évolutions sont réelles, mais souvent discrètes. Avec l’iPhone 20, Apple semble pourtant prêt à rompre avec cette continuité.

D’une génération à l’autre, les iPhone se ressemblent beaucoup, au point de devenir difficiles à distinguer. Mais il se peut qu’Apple tourne le dos à cette routine. Selon plusieurs fuites sérieuses, l’iPhone 20, attendu pour le 20ᵉ anniversaire du smartphone, marquerait le plus grand changement de design jamais opéré par la marque à la pomme.

Un iPhone anniversaire au design radical

Les informations proviennent de The Information, connu pour la fiabilité de ses sources. Le média évoque une vaste feuille de route de produits Apple à venir et un iPhone très spécial pour 2026. Comme en 2017 avec l’iPhone X, Apple pourrait faire l’impasse sur un modèle intermédiaire. L’iPhone 19 serait ainsi « sauté » au profit de l’iPhone 20 qui est pensé comme un symbole.

Les rumeurs parlent d’un écran incurvé bord à bord, capable de recouvrir les quatre côtés de l’appareil. C’est une première chez Apple. Le cadre en titane, introduit récemment, serait abandonné au profit d’un fin anneau métallique positionné au centre du téléphone. Ainsi, on verra peut-être un iPhone visuellement spectaculaire, presque entièrement recouvert de verre.

Par ailleurs, l’autre surprise est la disparition totale des boutons physiques. Un brevet repéré en octobre suggère que les boutons d’alimentation, de volume et d’action seraient remplacés par des zones tactiles intégrées au châssis. Et ce n’est pas tout ! La célèbre Dynamic Island pourrait disparaître, grâce à l’intégration d’une caméra sous l’écran.

Toutefois, les écrans incurvés sont connus pour leur fragilité, notamment en cas de chute. Leur surface exposée est plus grande et la pose de protections efficaces reste compliquée, comme l’ont montré de nombreux smartphones concurrents.

La caméra sous l’écran est aussi un autre point sensible. Plusieurs fabricants, dont Samsung, ont déjà tenté l’expérience avant d’y renoncer, la qualité d’image n’étant pas au rendez-vous. Apple semble néanmoins persister, avec des rumeurs similaires concernant l’iPhone 18 et un futur iPhone pliant.

L’iPhone 20 n’est pas attendu avant près de deux ans. D’ici là, tout peut encore évoluer. Et moi, je pense qu’Apple veut rénover et marquer l’histoire plutôt que simplement la prolonger.

