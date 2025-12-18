Génial : ce frein mortel à l’internet quantique est enfin vaincu !

Des chercheurs ont enfin trouvé une solution pour surmonter un gros frein de l’internet quantique.

L’internet quantique présage des communications ultra-sécurisées, mais un frein bloquait encore son déploiement à grande échelle. Jusqu’ici, relier des réseaux quantiques sur de longues distances restait un énorme casse-tête technique. Des chercheurs viennent pourtant de franchir une étape décisive qui change radicalement la donne.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Les répéteurs, principaux freins à l’internet quantique

Les communications quantiques reposent avant tout sur l’intrication de photons pour échanger des clés de chiffrement inviolables. Le problème apparaît dès que la distance augmente, car le signal lumineux s’atténue rapidement. Contrairement à l’internet classique, on ne peut ni amplifier ni copier un photon sans détruire son état quantique.

Des solutions provisoires mais dangereuses

Faute de véritables répéteurs quantiques, les expériences utilisaient jusqu’ici des relais classiques. Cette approche créait une faille de sécurité importante. Une incompatibilité qui est devenue un frein à la promesse d’un internet quantique totalement inviolable. Pour franchir un cap, on devait donc inventer des relais capables de transmettre l’information sans jamais la mesurer.

Einstein et Schrödinger avaient prédit une téléportation quantique capable de transférer l’état quantique d’un photon vers un autre. Jusqu’à récemment, cette prouesse ne fonctionnait qu’entre photons issus d’une même source. Ceci limitait donc drastiquement la création de réseaux étendus.

Deux sources pour vaincre le frein à l’internet quantique

Les chercheurs ont toutefois réussi à téléporter l’état de polarisation d’un photon provenant d’un point quantique vers un autre photon. Celui-ci est issu d’une source totalement différente, située à 270 m. Grâce à une interférence contrôlée entre trois photons, ils ont pu transférer l’information quantique sans la copier ni la détruire.

Une technologie compatible avec l’infrastructure actuelle

Des scientifiques ont en outre réalisé une autre percée notable. Cette téléportation quantique pourrait en fait fonctionner à des longueurs d’onde compatibles avec les fibres optiques actuelles. En convertissant la lumière vers 1 515 Nm, ils ont réussi à préserver l’état quantique sur des distances adaptées aux réseaux existants. Ceci a ainsi aidé à vaincre ce frein important à l’internet quantique.

Un pas décisif vers un réseau mondial

Le taux de réussite obtenu dépasse le seuil prouvant qu’on parle bien d’un véritable transfert quantique. Certes, des défis subsistent, comme les températures extrêmes requises ou la complexité des équipements. Néanmoins, on a levé le verrou principal. Réaliser des relais quantiques sécurisés est désormais possible.

En surmontant ce frein, l’internet quantique quitte donc peu à peu le domaine de la science-fiction. Les chercheurs ont enfin surmonté ce qui bloquait son lancement à grande échelle. Cette trouvaille ouvre alors la voie à des communications ultra-sécurisées capables de transformer durablement le futur du numérique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.