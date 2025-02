La téléportation n’est plus de la science-fiction : des chercheurs la réalisent en informatique quantique !

Imaginez un monde où des ordinateurs quantiques dispersés pourraient fonctionner ensemble comme un seul cerveau ultra-puissant. Des chercheurs viennent de franchir un cap inédit en réussissant la téléportation quantique.

Les chercheurs de l’Université d’Oxford ont franchi un cap dans l’informatique quantique. Leur dernière découverte repose sur un phénomène digne des films de science-fiction : la téléportation quantique. Grâce à cette avancée, ils ont relié deux ordinateurs quantiques à distance. Cette prouesse ouvre la voie à des supercalculateurs révolutionnaires, capables de traiter des données avec une rapidité inédite.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

L’équipe dirigée par Dougal Main a relié deux processeurs quantiques séparés par six pieds et demi. Pour cela, les scientifiques ont utilisé une interface réseau photonique. Ce dispositif permet aux qubits d’échanger des informations sans support physique direct. « Nous utilisons la téléportation quantique pour créer des interactions entre ces systèmes distants », explique Dougal Main. Grâce à cette méthode, plusieurs ordinateurs quantiques peuvent être assemblés en un seul système ultra-performant.

Un Internet quantique ultra-sécurisé en préparation

Les chercheurs visent un objectif ambitieux : construire un réseau mondial d’ordinateurs quantiques. Cet « Internet quantique » garantirait une sécurité sans précédent, car l’intrication quantique empêche toute interception des données. Contrairement aux systèmes classiques, toute tentative d’espionnage serait immédiatement détectée. « Notre expérience prouve que le traitement de l’information quantique distribué fonctionne déjà avec la technologie actuelle », souligne le professeur David Lucas.

Si cette avancée atteint son plein potentiel, les ordinateurs quantiques surpasseront les supercalculateurs actuels. Certains calculs nécessitant des années pourraient être résolus en quelques heures seulement. Cette performance pourrait transformer plusieurs domaines, notamment la cryptographie, la médecine et l’intelligence artificielle.

Une solution aux limites des ordinateurs quantiques

Jusqu’à présent, les chercheurs ont rencontré un obstacle majeur : plus un ordinateur quantique possède de qubits, plus leur stabilité devient difficile à maintenir. Cette instabilité réduit la fiabilité des calculs et ralentit les progrès. Grâce aux liaisons photoniques, l’équipe d’Oxford contourne ce problème. « Le système devient plus flexible et permet d’échanger des modules sans perturber l’ensemble de l’architecture », précise Dougal Main.

Des défis encore immenses

Malgré ces avancées, les scientifiques doivent encore surmonter de nombreux obstacles. « La mise à l’échelle des ordinateurs quantiques reste un défi colossal », prévient David Lucas. Développer des machines capables de fonctionner à grande échelle exigera des découvertes en physique, ainsi que des efforts d’ingénierie intensifs.

Les chercheurs d’Oxford viennent d’accomplir une étape cruciale dans le développement de l’informatique quantique. Si les progrès continuent à ce rythme, ces technologies pourraient transformer notre manière de traiter l’information. L’ère des supercalculateurs quantiques ultra-rapides se rapproche à grands pas.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.