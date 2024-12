Google dévoile Willow : la puce quantique qui atomise les PC traditionnels !

Google a révélé son dernier processeur quantique, surnommé Willow. La société annonce que cette puce introduit deux percées remarquables.

Alors que le monde se focalise sur l’intelligence artificielle, l’informatique quantique ne cesse de progresser. Google a choisi ce lundi 9 décembre pour annoncer le lancement de son nouveau processeur quantique, Willow, une prouesse technologique.

Notons que cette puce quantique peut réaliser en cinq minutes des calculs qui prendraient 10 septilliards d’années à un supercalculateur.

Willow surclasse les supercalculateurs traditionnels

Lorsque l’on parle de Willow, il ne s’agit pas d’un simple progrès. Cette puce dépasse tout ce que nous connaissons.

Prenons un exemple concret : lors d’un test, appelé échantillonnage aléatoire de circuits (RCS), Willow a accompli une tâche si complexe que le supercalculateur Frontier, pourtant le plus rapide au monde, aurait mis une éternité cosmique pour la réaliser. Je vous rappelle que l’univers lui-même n’a que 14 milliards d’années… Une comparaison qui laisse sans voix.

Et à ce propos, cette performance repose sur une innovation fondamentale : les qubits. Contrairement aux bits classiques, limités à « 0 » ou « 1 », les qubits peuvent exister dans une superposition d’états.

En parallèle, cette propriété permet à Willow de traiter des volumes de données gigantesques à une vitesse inégalée.

Quoiqu’extraordinaire, cette prouesse est également une démonstration de fiabilité. En effet, Willow surmonte l’un des plus grands défis des systèmes quantiques : les erreurs.

Selon Hartmut Neven, directeur de Google Quantum AI, « Nous avons testé des réseaux toujours plus grands de qubits physiques, passant d’une grille de 3×3 qubits codés à une grille de 5×5, puis à une grille de 7×7 — et à chaque fois, grâce à nos dernières avancées en matière de correction d’erreurs quantiques, nous avons pu réduire le taux d’erreur de moitié. »

Quantum computers offer many promising applications dependent on greatly improved performance. Read how we’ve combined quantum error correction w/ our latest superconducting processor, Willow, exponentially reducing error rates w/ increasing qubit scale →https://t.co/flyuINreWy pic.twitter.com/AFcv8bPX5c — Google AI (@GoogleAI) December 9, 2024

Changer le monde avec l’informatique quantique

Alors que les ordinateurs classiques fonctionnent selon des règles fixes, les machines quantiques explorent des phénomènes totalement nouveaux. Par exemple, grâce à l’intrication quantique, deux qubits distants restent connectés et interagissent comme s’ils étaient liés. Cela ouvre des possibilités inimaginables.

Cependant, ces machines nécessitent des conditions extrêmes. Afin d’atteindre son efficacité maximale, Willow doit être maintenue à des températures proches de l’absolu zéro. Sinon, son fonctionnement serait compromis, car elle ne pourrait atteindre un état supraconducteur indispensable.

Et à cet égard, les applications potentielles sont impressionnantes. Par exemple, Willow pourrait révolutionner la modélisation moléculaire, accélérer les progrès en intelligence artificielle ou encore optimiser les chaînes logistiques. Selon John Preskill, expert de Caltech, « même si les gens ordinaires ne s’en soucient pas, cela pourrait quand même être très intéressant. »

Quant à son développement, Willow représente la troisième étape d’un plan en six phases établi par Google. L’objectif final ? Concevoir un ordinateur quantique à grande échelle, capable de résoudre des problèmes complexes avec une fiabilité inégalée. Et selon Neven, cela pourrait arriver « dans trois à cinq ans, au lieu de plusieurs décennies ».

Pour atteindre cet objectif, Google améliore sans cesse les réseaux de qubits. En utilisant des grilles plus larges, comme la matrice de 7×7 qubits, les ingénieurs ont démontré que la correction d’erreurs en temps réel est possible. Cela signifie que Willow peut identifier et corriger les anomalies dès qu’elles surviennent.

En parallèle, les chercheurs voient également dans Willow une opportunité pour des avancées scientifiques majeures. « Les algorithmes quantiques ont des lois d’échelle fondamentales de leur côté, comme nous le voyons avec RCS », déclare Neven. En d’autres termes, cette technologie pourrait résoudre des problèmes jusque-là insolubles pour les machines classiques.

Alors, quels secteurs, selon vous, pourraient bénéficier en priorité des performances de Willow ? Partagez vos avis ci-dessous !

