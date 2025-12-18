iPhone : tous les modèles jusqu’à 2028 viennent de leak ! Regardez vite

Le monde de la tech est en ébullition. Une fuite sans précédent, issue d’une version interne d’iOS 26 et de rapports de fournisseurs asiatiques, vient de lever le voile sur les plans d’Apple.

Vous avez pensé que l’innovation marquait le pas à Cupertino. Celà est loin d’être le cas. Entre modèles pliables, designs « tout écran » et l’arrivée de nouveaux formats. La gamme iPhone s’apprête à vivre sa plus grande révolution depuis 2017.

iPhone Fold : la fin de l’encoche en 2026

En 2026, Apple devrait lancer son premier smartphone pliable, provisoirement nommé iPhone Fold. Selon les fuites, il s’agirait d’un format « clamshell » (à clapet) similaire au Galaxy Z Flip. Mais, l’appareil va se présenter sur le marché avec une ingénierie signée Apple pour éliminer toute trace de pliure sur l’écran.

Ajouter à cela, la gamme iPhone 18 Pro devrait franchir une étape cruciale. Celui-ci est censé disposer de capteurs Face ID sous l’écran. Adieu la « Dynamic Island », l’affichage deviendra presque total, ne laissant qu’un minuscule poinçon pour la caméra frontale. Appel prévoit d’éliminer complètement cette dernière à l’avenir.

iPhone 20 : le modèle du 20ème anniversaire en 2027

Pour célébrer les 20 ans de l’iPhone, Apple prépare un appareil « vitrine » révolutionnaire. La marque compte lancer son iPhone 20 pour cette année. Ce modèle ultra-premium incarnerait enfin le rêve de Steve Jobs avec une « feuille de verre » magique.

Grâce à la technologie de caméra sous l’écran (UDC), l’iPhone 20 offrirait une face avant 100% écran, sans aucune interruption. Les rumeurs évoquent un design en verre courbé sur les quatre côtés. Cela se combine avec la suppression totale des boutons physiques au profit de zones tactiles haptiques sur les tranches. Ce modèle marquerait également le passage définitif aux puces gravées en 2nm par TSMC. Cela va offrir des performances d’intelligence artificielle locales fulgurantes.

iPhone 21 : l’aboutissement logiciel en 2028

D’ici 2028, Apple aura stabilisé sa nouvelle gamme qui comporterait jusqu’à sept modèles différents. L’objectif de la marque est de couvrir tous les segments de prix à travers les options suivantes :

Série « e » : les modèles accessibles (successeurs du SE).

les modèles accessibles (successeurs du SE). Série Air : des modèles axés sur la finesse et le style.

des modèles axés sur la finesse et le style. Série Pro / Pro Max : la puissance brute avec photographie périscopique avancée.

la puissance brute avec photographie périscopique avancée. Série Fold : le haut de gamme flexible.

Côté logiciel, la fuite d’iOS 28 révèle une intégration totale d’Apple Intelligence capable de gérer votre vie numérique de manière proactive. l’iPhone 21 doit arriver sur le marché, avec un Siri 2.0 devenu un véritable agent personnel autonome.

Pourquoi cette fuite change tout ?

Cette feuille de route montre qu’Apple ne se contente plus de mises à jour incrémentales. La firme cherche à diversifier son offre pour répondre à une concurrence. La marque se prépare à faire face un segment des pliables et de l’IA qui est de plus en plus agressive. Si ces informations se confirment, les quatre prochaines années transformeront radicalement l’objet que nous avons dans la poche. Si votre iPhone actuel fonctionne encore bien, il pourrait être judicieux d’attendre 2026 ou 2027 pour découvrir ces véritables sauts technologiques !

