iOS 26.2 est dispo : quelles sont les nouveautés pour votre iPhone ?

La mise à jour iOS 26.2 est désormais accessible au téléchargement. Elle concerne les iPhone 11 et modèles plus récents, ainsi que les iPhone SE récents. Et elle n’arrive pas les mains vides.

Apple mise sur des changements ciblés, visibles dès les premiers instants. L’expérience progresse par des réglages précis, pensés pour simplifier chaque geste. Bref, iOS 26.2 s’obtient via les réglages, section Général, puis Mise à jour logicielle.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

iOS 26.2 : quel changement ?

Liquid Glass permet, par exemple, plusieurs options de personnalisation supplémentaires dorénavant. Vous pouvez entre autres régler l’opacité des icônes et de l’horloge sur l’écran verrouillé. L’outil Mesure adopte aussi cette esthétique affinée.

L’application Jeux, elle, poursuit son évolution initiée avec iOS 26. Des filtres permettent désormais un tri par catégorie ou par taille. La navigation dans une large bibliothèque gagne en rapidité. Les scores des défis apparaissent en temps réel pendant les parties.

La compatibilité avec les manettes progresse aussi nettement. Des modèles comme la Backbone Pro sont mieux reconnus. Les commandes affichées correspondent davantage aux actions réelles.

CarPlay reçoit également une modification attendue dans Messages. Les conversations épinglées peuvent désormais être désactivées. Le réglage s’effectue depuis l’iPhone, puis s’applique à l’écran embarqué. La messagerie affiche alors uniquement les échanges souhaités.

Que des nouveautés utile

AirDrop introduit un système de code PIN pour la synchronisation. Cette option facilite la détection d’appareils Apple pendant trente jours. Les transferts fonctionnent même sans contact enregistré.

Les alarmes et minuteurs intègrent un niveau Urgent. Ce réglage concerne les alertes ponctuelles ou récurrentes. Les notifications passent au-dessus des modes Concentration et Ne pas déranger. Les rappels importants évitent ainsi tout silence involontaire.

Dans l’Union européenne, la traduction instantanée arrive sur les AirPods. La fonction nécessite un iPhone compatible avec Apple Intelligence. Les échanges multilingues deviennent ainsi fluides lors des déplacements. Il faut dire que la marque répond à une attente ancienne sur ce point.

Plusieurs applications système évoluent discrètement. Podcasts utilise l’IA pour générer des chapitres et regrouper les liens. Apple News affiche des accès rapides vers les sujets populaires. Apple Music met en avant la playlist Morceaux favoris, avec paroles hors connexion.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.