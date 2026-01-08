Faculty rachetée : Accenture veut des professeurs dans ses équipes

Accenture part chasser des cerveaux… et pas n’importe lesquels. Le géant du conseil s’offre Faculty, une entreprise britannique réputée pour son sérieux en intelligence artificielle.

Cette acquisition va faire entrer plus de quatre cents experts en IA dans l’équipe d’Accenture . Le groupe prépare aussi un programme mondial pour attirer des profils issus de la recherche académique

Plus de détails sur Faculty

Faculty a vu le jour en 2014 au Royaume-Uni. L’entreprise accompagne depuis des organisations publiques et privées sur plusieurs marchés. Elle intervient sur la stratégie IA, la sécurité et la création de systèmes très performants. Son approche facilite une adoption large de ces outils par les entreprises.

Sa réputation repose sur des systèmes conçus pour des usages sensibles. Pendant la pandémie, Faculty a développé un système d’alerte du NHS britannique. Cette plateforme évaluait chaque jour la demande de soins. Elle orientait la répartition des lits de réanimation sur tout le territoire.

Cette capacité à traiter des données critiques intéresse fortement Accenture. Le groupe veut intégrer ces compétences à ses propres services. L’idée consiste à transformer des processus métiers grâce à des solutions d’IA robustes. Les clients pourront relier données, modèles et processus dans un même environnement.

Cette intégration commence déjà dans les sciences de la vie. Novartis utilise la solution Frontier pour améliorer la planification d’essais cliniques. Les équipes croisent données et modèles pour réduire les délais. Elles analysent aussi les coûts et la disponibilité des ressources. Ces pratiques préfigurent une nouvelle manière de piloter des activités sensibles.

Que prépare Accenture en rachetant Faculty ?

Accenture prépare un programme de bourses destiné aux chercheurs et jeunes diplômés en STEM. Ce dispositif existe déjà au Royaume-Uni. Il aide les talents universitaires à passer vers le secteur privé. Le groupe prévoit un déploiement mondial pour ses équipes et ses clients.

Le but consiste à recruter des profils habitués aux publications scientifiques. Les bénéficiaires suivent une formation structurée. Ils rejoignent ensuite des équipes projets. Cette approche introduit des méthodes académiques dans des environnements d’entreprise.

Ce programme s’appuie sur l’arrivée de Faculty. Plus de quatre cents experts rejoindront les équipes d’Accenture après la transaction. Data scientists et ingénieurs IA apporteront leur savoir-faire. Ces profils sont formés à des projets déployés sur des infrastructures sensibles.

Marc Warner jouera un rôle central. Il dirige Faculty depuis sa création. Il deviendra directeur de la technologie d’Accenture. Ancien chercheur en physique quantique à Harvard, il a conseillé les autorités britanniques sur l’IA. Son parcours relie universités, recherche et industrie.

Et côté sécurité alors ?

Faculty travaille depuis longtemps sur la sécurité des systèmes d’IA. Ses équipes intègrent des contrôles dès la conception. Elles traitent les biais, la protection de la vie privée et la traçabilité des résultats. Ces pratiques accompagnent tout le cycle de développement.

L’entreprise collabore avec OpenAI et Anthropic. Elle échange aussi avec l’Institut britannique de sécurité de l’IA. Ces partenariats servent à évaluer les modèles à usage général. Les clients bénéficient d’analyses techniques avant tout déploiement.

Cette approche rejoint la vision d’Accenture. Le groupe associe technologies et méthodes humaines. Il cherche à améliorer le retour sur investissement de l’IA. Les solutions associent développements sur mesure, partenaires technologiques et Frontier.

Les entreprises clientes obtiennent ainsi des environnements cohérents. Elles relient données, personnes et processus. Les projets peuvent évoluer vers des fonctions autonomes. Cette organisation favorise une exploitation plus transparente des systèmes d’IA.

