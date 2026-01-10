Un mariage complètement gâché… à cause de ChatGPT

Aux Pays-Bas, ChatGPT était convié là où on ne l’attendait pas, au cœur d’une cérémonie de mariage. Mais la justice a annulé l’union. Apparemment, ils ont jugé le discours de mariage rédigé avec l’IA incompatible avec le Code civil néerlandais.

En voulant moderniser leur cérémonie et lui donner un ton plus léger, des mariés néerlandais ont involontairement franchi la ligne rouge du droit. Leur erreur était d’avoir laissé ChatGPT structurer un moment clé de leur mariage, sans vérifier que les mots prononcés respectaient les exigences légales.

Mariage 2.0 : ChatGPT prend le micro et tout s’effondre

L’histoire se déroule en avril 2025, à Zwolle, dans le nord des Pays-Bas. Le couple, désireux d’un mariage détendue, choisit de confier la célébration à une connaissance, autorisée à officier « le temps d’un jour ». Cette pratique est légale dans le pays, à condition qu’un véritable officier d’état civil soit présent pour superviser l’événement.

Pour rédiger son discours, l’ami célébrant s’appuie sur ChatGPT. Le ton est chaleureux, presque poétique avec des promesses d’amour éternel, de soutien, de rires partagés. Le couple est même déclaré « non seulement mari et femme, mais avant tout une équipe ». Mais la loi, elle, n’a pas le sens de l’humour.

Dans son jugement, le tribunal de Zwolle a déclaré que la cérémonie ne respecte pas l’article 1:67 du Code civil néerlandais. Celui-ci impose aux futurs époux de déclarer explicitement qu’ils s’engagent à remplir toutes les obligations légales liées au mariage. Or, dans ce discours de ChatGPT, il n’y avait aucune mention claire de cet engagement légal.

Par conséquent, ils n’ont jamais validé officiellement le mariage. Qui plus est, l’acte de mariage a été inscrit à tort à l’état civil. Le couple assure pourtant que l’erreur était indépendante de sa volonté et reproche à l’officier d’état civil présent de ne pas avoir signalé le problème sur le moment.

Touchés par l’impact émotionnel de cette annulation, le couple a demandé à conserver la date initiale de leur mariage. Mais, la justice a refusé net. Si le tribunal reconnaît l’importance symbolique de la date, il affirme ne pas pouvoir passer outre la loi.

Alors, souvenez-vous que l’IA peut écrire de jolies promesses mais pas remplacer un engagement juridique. Même pour le plus romantique des mariages, ChatGPT reste loin d’être un officier d’état civil fiable.

