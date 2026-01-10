Jailbreak PS5 : les clés de chiffrement ont leak ! Sony en larmes, les hackers en liesse

La PS5, forteresse technologique de Sony, vient de perdre l’une de ses dernières lignes de défense. Une fuite critique secoue l’écosystème de la console et ravive les fantasmes de la scène underground. Cette fois, ce ne sont plus de simples failles logicielles, mais le cœur même de la machine qui se retrouve exposé.

Le jailbreak n’est plus réservé aux iPhone. Tout appareil équipé d’un firmware et d’un système d’exploitation finit tôt ou tard par attirer les bidouilleurs. Smartphones, tablettes, liseuses et bien sûr consoles de jeu… Aucun écosystème fermé n’est totalement à l’abri. Longtemps considérée comme presque imprenable, la PS5 se retrouve aujourd’hui au cœur d’une fuite. Des clés de chiffrement fondamentales, censées verrouiller définitivement le système, circulent désormais librement.

Sony dos au mur, les usages explosent

La PS5 avait déjà connu un premier jailbreak en 2022. Réussi, certes, mais il est réservé à une poignée d’initiés. Il fallait posséder une console avec un firmware précis, ancien, et accepter des possibilités très limitées.

Mais la situation vient de changer. Les clés de chiffrement racines de la PS5, aussi appelées ROM Keys, ont fuité. Pour les hackers, c’est tout simplement le Saint Graal. Ces clés constituent le dernier rempart de sécurité de la console. Ainsi, elles empêchent l’accès au code source du système et bloquent le lancement de logiciels non autorisés par Sony.

‼️🚨BREAKING: PS5 ROM keys have been leaked



Opening the path to jailbreaks.



This is a major security compromise for the PlayStation 5, effectively jailbreaking the console at the hardware level via its Platform Security Processor (PSP). pic.twitter.com/tLaW4XIwSw — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) December 31, 2025

Jusqu’ici, seules des clés de déchiffrement symétriques avaient été découvertes. Elles permettaient déjà d’analyser en profondeur le noyau de la PS5, son firmware et certaines failles. Cette fois, ce sont des clés asymétriques qui circulent. Cela ouvre la porte à un accès total au système d’exploitation et même à son remplacement.

Le grand problème pour Sony, c’est que ces clés sont matérielles. Elles sont gravées directement dans le silicium de la PS5 et ne peuvent pas être modifiées à distance via une simple mise à jour. La seule parade possible consiste à multiplier les correctifs pour bloquer l’installation de logiciels non officiels.

Dans les faits, les possibilités deviennent immenses. Les hackers peuvent désormais développer des firmwares alternatifs pour lancer des applications non officielles, installer Linux sans contrainte de version, ou encore extraire les fichiers des jeux. Ces clés permettent aussi de mieux comprendre le mécanisme d’authentification entre les jeux et la PS5.

Jusqu’à présent, posséder une console à jour suffisait à rester tranquille. Mais ce prérequis risque de devenir obsolète.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.