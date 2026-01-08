Nintendo Switch 2 : le premier coloris de Joy-Con enfin dévoilé

Ils promettent un vent de fraîcheur sur la Nintendo Switch 2. Des Joy-Con aux nouveaux coloris, censés attirer l’œil et relancer l’envie. Mais ces teintes inédites suffiront-elles vraiment à séduire les joueurs ?

Nintendo sait comment créer l’attente. Parfois avec des annonces fracassantes. Parfois avec des détails beaucoup plus subtils. Cette fois, ce sont de simples Joy-Con qui relancent la discussion autour de la Switch 2, avec de nouveaux coloris. Bien sûr, les joueurs scrutent chaque nuance. Parce que comme beaucoup le savent déjà, chez Nintendo, la couleur n’a jamais été anodine.

Joy-Con de la Switch 2 : des coloris timides, presque invisibles

Avec la première Nintendo Switch, la couleur était un terrain de jeu assumé. Rouge néon, bleu vif, jaune, rose, impossible de ne pas la remarquer. Les Joy-Con étaient d’ailleurs devenus des accessoires à collectionner autant qu’à utiliser.

Pour la Switch 2, le virage est radical. Nintendo confirme deux nouvelles teintes : le violet clair et le vert clair. Pourtant, ces coloris des nouveaux Joy-Con semblent être moins audacieux.

En effet, ils restent majoritairement noirs. Les coloris violet clair et vert clair sont cantonnés aux tranches internes des manettes et à une petite zone sous les joysticks.

De ce fait, une fois fixés à la console, ces Joy-Con colorés deviennent presque indiscernables. À peine quelques reflets autour des sticks trahissent leur différence.

Ce choix interroge évidemment. Surtout quand on constate que ces touches pastel contrastent maladroitement avec les bandes bleu clair et orange intégrées à la Switch 2.

Estrenando los nuevos colores de Joycon para la Nintendo Switch 2. pic.twitter.com/VSeoBw4Rgf — FRCH & the Infinite Sadness (@ElComicFan) January 8, 2026

Et sur le plan technique ?

De ce côté-là, aucune surprise à signaler. Malgré leurs nouveaux coloris, ces Joy-Con 2 reprennent strictement les fonctionnalités des modèles standards.

On retrouve les contrôles par mouvement et les vibrations HD Rumble, toujours au cœur de l’expérience. Le bouton C dédié au GameChat est évidemment de la partie, tout comme les contrôles façon souris pour les jeux compatibles.

Oui, il n’y a pas de bonus particulier ni de finition spéciale à se mettre sous la dent. Juste une touche de couleur en plus, aussi discrète soit-elle.

En matière de design, Nintendo confirme aussi les choix de la Switch 2. Les manettes se fixent magnétiquement à la console. Ce qui abandonne le système de rails de la première génération. Elles intègrent également des boutons SR et SL plus grands, pensés pour le jeu à l’horizontale, ainsi que l’incontournable bouton C pour le chat vocal.

Tentés malgré tout ? Ces Joy-Con violet clair et vert clair seront disponibles le 12 février, en même temps que Mario Tennis Fever. Ils sont déjà proposés en précommande au tarif de 100 dollars, dragonnes assorties incluses. Alors, ne tardez pas si vous les voulez vraiment.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.