Pas d’effet Hall sur les Joy-Con de la Switch 2 ? Nintendo s’explique

Les Joy-Con de la Switch 2 arrivent avec un nouveau look, une glisse plus fluide… mais toujours sans capteurs à effet Hall. Nintendo persiste dans sa direction, malgré une technologie pourtant adoptée par de plus en plus de fabricants. Pourquoi ce choix étonnant ? Voici ce qu’on sait.

Depuis l’annonce de la Nintendo Switch 2, les infos tombent au compte-gouttes, et la communauté scrute chaque déclaration officielle à la loupe. Le Direct diffusé ce 2 avril a révélé des jeux de lancement alléchants et quelques améliorations techniques. Et aussi que les nouveaux Joy-Con n’utiliseront toujours pas la fameuse technologie à effet Hall. Cependant, de nombreux joueurs considéraient ces capteurs comme une solution élégante contre le redouté Joy-Con drift.

Pourquoi Joy-Con de la Switch 2 ne seront pas équipés de capteurs à effet Hall ?

La Switch 2 sortira le 5 juin, et je suis déjà surexcité à l’idée de la tester. Mais la mauvaise nouvelle, c’est que les nouveaux Joy-Con n’auront pas de capteurs à effet Hall.

Et pourtant, cette technologie, qui permettrait de limiter la dérive des joysticks (Joy-Con drift), commence à se démocratiser chez les constructeurs tiers. Sega l’utilisait déjà sur la Dreamcast ! Mais malgré les retours négatifs sur les Joy-Con de la première Switch (au point que Nintendo avait proposé des réparations gratuites en Europe), la firme nippone persiste et signe.

Nintendo officially confirmed that #NintendoSwitch2 has mouse controls! #NintendoDirect (most-likely no Joy-Con drift) pic.twitter.com/E002xgGqly

Nintendo préfère donc miser sur une expérience optimisée maison. Il reste donc à voir si ces nouveaux Joy-Con de la Switch 2 tiendront le coup. Ou bien finiront ils, eux aussi, à dériver ?

Dans une interview à Nintendo Life, Nate Bihldorff, vice-président senior de Nintendo of America, a affirmé que « …ce ne sont pas des joysticks à effet Hall, mais elles offrent une excellente sensation. ».

D’ailleurs, Kouichi Kawamoto, producteur de la Switch 2, ajoute que les nouveaux sticks sont plus « silencieux ». Ils glissent mieux, même en mouvement rapide. Ils parlent même de « joysticks à glissement fluide ».

Une console, des options… et des petits suppléments

Nintendo en a aussi profité pour dévoiler d’autres infos. Par exemple, les upgrades graphiques de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom coûteront 10 $ chacun. Sauf si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack d’extension, où c’est gratuit.

Par ailleurs, Nintendo facturera 9,99 $ pour la visite guidée de la Switch 2. C’est une démo interactive dans le style d’Astro’s Playroom. Selon Bill Trinen, un autre ponte chez Nintendo of America, ce petit prix se justifie par la qualité du contenu proposé.

Et côté hardware ? Malheureusement, Nintendo reste encore très discret sur ce sujet. Toutefois, NVIDIA a confirmé l’utilisation de son DLSS (super-échantillonnage intelligent) pour améliorer les performances de la Switch 2. Et apparemment, l’appli mobile Switch fera office de tablette Sheikah, avec des instructions vocales pour vous guider en jeu.

Alors, vous êtes team effet Hall ou team Nintendo sait ce qu’il fait ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire !

