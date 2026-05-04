main tenant une manette jouant à GTA 6

Sortie GTA 6 : On l’aura à la date prévue, mais à quel prix ?

Ny Ando A. 4 mai 2026 2 minutes de lecture Jeux vidéo

La sortie de GTA 6 a été retardée à plusieurs reprises. Ce qui ne va pas sans frustrer les fans, impatients. Et pourtant, ce n’est pas aussi simple.

D’après plusieurs témoignages internes chez Rockstar Games, la responsabilité de tenir les nouveaux délais repose directement sur les développeurs. Résultat, les longues journées s’enchaînent. Et les heures supplémentaires non payées deviennent presque une habitude ces dernières semaines. 

GTA 6 : une forte pression pour les équipes 

Un avis publié sur Glassdoor par un analyste QA basé à Bengaluru, relayé par GTA 6 Countdown sur X, décrit un rythme devenu difficile à suivre. Selon ce témoignage, les heures supplémentaires seraient imposées sans compensation.

Certains employés travaillent même jusqu’à 3 heures du matin après une journée déjà bien remplie. Des tâches prévues sur cinq à six mois seraient désormais compressées en deux à trois mois seulement. 

L’auteur affirme aussi que signaler ces problèmes en interne n’a rien changé. Ce qui alimente le stress et la fatigue. D’ailleurs, ce n’est pas une première pour le studio. 

Lors du développement de Red Dead Redemption 2, plusieurs témoignages évoquaient déjà des semaines de travail approchant les 100 heures. Face à la polémique, la direction avait reconnu les dérives et promis des améliorations pour mieux équilibrer vie professionnelle et personnelle. 

Pourtant, les récents retours suggèrent que ces efforts ne se ressentent pas partout de la même manière.

Bref, il faut dire que Grand Theft Auto VI n’est pas un projet ordinaire. Attendu comme un véritable phénomène mondial, le jeu concentre une pression énorme. Chaque retard attire encore plus d’attention, et chaque étape clé devient un sprint. Pour les équipes, cela signifie souvent des délais resserrés et un rythme difficile à tenir.

Au-delà de ce cas précis, toute l’industrie du jeu vidéo connaît ces périodes de rush avant les grandes sorties. Développeurs et testeurs sont poussés dans leurs retranchements pour corriger les bugs, respecter les promesses et livrer à temps. 

Si un nouveau report de GTA 6 risque d’agacer les fans, l’éviter pourrait coûter cher aux équipes. La date de sortie compte, bien sûr… mais le prix à payer mérite aussi d’être regardé de près.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR !

▶ Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités
Cliquez pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  Copyright © 2026 Groupe Publithings. Tous droits réservés.

Newsletter

La newsletter IA du futur

Rejoins nos 100 000 passionnés et experts et reçois en avant-première les dernières tendances de l’intelligence artificielle🔥