Sortie GTA 6 : On l’aura à la date prévue, mais à quel prix ?

La sortie de GTA 6 a été retardée à plusieurs reprises. Ce qui ne va pas sans frustrer les fans, impatients. Et pourtant, ce n’est pas aussi simple.

D’après plusieurs témoignages internes chez Rockstar Games, la responsabilité de tenir les nouveaux délais repose directement sur les développeurs. Résultat, les longues journées s’enchaînent. Et les heures supplémentaires non payées deviennent presque une habitude ces dernières semaines.

GTA 6 QA Analyst from Rockstar India says that the company is making them work beyond their shifts, sometimes until 3AM without any overtime compensation.



They are facing an extremely brutal crunch, being expected to complete 5 to 6 months of tasks in just 2 to 3 months. https://t.co/Rj4TNHGYKx pic.twitter.com/5kgDtLU58h May 3, 2026

GTA 6 : une forte pression pour les équipes

Un avis publié sur Glassdoor par un analyste QA basé à Bengaluru, relayé par GTA 6 Countdown sur X, décrit un rythme devenu difficile à suivre. Selon ce témoignage, les heures supplémentaires seraient imposées sans compensation.

Certains employés travaillent même jusqu’à 3 heures du matin après une journée déjà bien remplie. Des tâches prévues sur cinq à six mois seraient désormais compressées en deux à trois mois seulement.

L’auteur affirme aussi que signaler ces problèmes en interne n’a rien changé. Ce qui alimente le stress et la fatigue. D’ailleurs, ce n’est pas une première pour le studio.

Lors du développement de Red Dead Redemption 2, plusieurs témoignages évoquaient déjà des semaines de travail approchant les 100 heures. Face à la polémique, la direction avait reconnu les dérives et promis des améliorations pour mieux équilibrer vie professionnelle et personnelle.

Pourtant, les récents retours suggèrent que ces efforts ne se ressentent pas partout de la même manière.

Bref, il faut dire que Grand Theft Auto VI n’est pas un projet ordinaire. Attendu comme un véritable phénomène mondial, le jeu concentre une pression énorme. Chaque retard attire encore plus d’attention, et chaque étape clé devient un sprint. Pour les équipes, cela signifie souvent des délais resserrés et un rythme difficile à tenir.

Au-delà de ce cas précis, toute l’industrie du jeu vidéo connaît ces périodes de rush avant les grandes sorties. Développeurs et testeurs sont poussés dans leurs retranchements pour corriger les bugs, respecter les promesses et livrer à temps.

Si un nouveau report de GTA 6 risque d’agacer les fans, l’éviter pourrait coûter cher aux équipes. La date de sortie compte, bien sûr… mais le prix à payer mérite aussi d’être regardé de près.

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