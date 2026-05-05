Pas de GTA 6 sur PC à la sortie : Rockstar s’explique enfin

Depuis l’annonce très attendue de GTA 6 et ses multiples reports, une question revient sans cesse dans la communauté. La version PC sera-t-elle disponible en même temps que les éditions consoles ? La réponse est non…

Selon les déclarations du dirigeant de Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, GTA 6 arrivera d’abord sur consoles, avant toute version PC. Dans un entretien accordé à Bloomberg, le PDG Strauss Zelnick explique que la décision relève avant tout d’une stratégie commerciale.

Pas encore de GTA 6 sur PC, c’est purement stratégique

Selon Zelnick, les joueurs PlayStation et Xbox représentent la clientèle cible prioritaire du studio. Autrement dit, ce sont eux qui passent en premier dans la file d’attente. Le GTA 6 sur PC viendra ensuite.

Le dirigeant insiste même sur le fait que Rockstar a toujours eu une approche centrée sur les consoles lors des lancements majeurs. Une manière de refroidir les spéculations autour d’un éventuel accord d’exclusivité avec Sony.

Strauss Zelnick justifie aussi ce choix par une question d’image et de cohérence. Pour lui, mieux vaut réussir auprès des joueurs principaux que vouloir tout couvrir trop vite et risquer une sortie déséquilibrée

« Pour un lancement d’une telle ampleur, tout se joue d’abord sur notre capacité à répondre aux attentes de notre public principal. » […] « Si cette audience prioritaire n’est pas au centre de nos efforts, il devient ensuite bien plus compliqué de séduire le reste des joueurs. »

Selon cette logique, les joueurs PC ne sont donc pas ignorés, mais simplement relégués au second plan. Une approche prudente qui vise à éviter un lancement trop dispersé, qui selon lui nuirait à la qualité perçue du jeu et à la réputation de la licence.

Bien sûr, cette logique semble surtout propre à Rockstar. Chez d’autres filiales de Take-Two, comme 2K, le PC pèse bien plus lourd. Sur un titre comme NBA 2K, il représente même entre 45 et 50 % des ventes.

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