GTA 6 : l’éditeur Take-Two veut « embrasser l’intelligence artificielle »

GTA 6 reste l’un des jeux les plus attendus et la question de l’intelligence artificielle relance toujours le débat. À l’heure où certaines firmes misent tout sur les outils automatisés, Take‑Two affiche une stratégie contrastée. Qu’est‑ce qui est en jeu ici ?

Depuis peu, Take‑Two Interactive se montre particulièrement bavard sur l’intelligence artificielle et son rôle chez l’éditeur de Rockstar Games. Lors d’une récente interview liée aux résultats financiers, le PDG Strauss Zelnick a évoqué l’intégration de technologies génératives à grande échelle dans l’entreprise.

Il assure que des centaines de pilotes testent ces outils dans différents studios et départements. Le but est de gagner en efficacité et réduire la charge sur les équipes pour les tâches répétitives.

Take-Two chante l’intelligence artificielle, mais pas dans GTA 6

Quand on parle d’intelligence artificielle dans les jeux vidéo, on pense souvent à des mondes générés automatiquement ou à des NPC qui semblent plus « vivants ». Mais chez Take‑Two, la ligne est claire.

Dans un entretien accordé au média GamesIndustry.biz, le dirigeant confirme que l’intelligence artificielle générative n’occupe aucune place dans le développement de GTA 6.

Le boss explique que malgré l’enthousiasme autour des outils génératifs, ce jeu reste une production traditionnelle. Celle construite brique par brique par les équipes de Rockstar. « Leurs environnements sont façonnés à la main, rue par rue, quartier par quartier », répète le dirigeant pour bien marquer la différence.

Pourquoi alors un tel contraste ? Parce que l’éditeur veut profiter de l’intelligence artificielle là où elle peut soulager les développeurs sans toucher à la création pure.

Par exemple, certains outils peuvent aider à réduire le temps passé sur des tâches techniques ou répétitives. Cela devrait libérer de la bande passante pour ce qui fait réellement vibrer les joueurs : l’expérience GTA, signée Rockstar.

Le contexte : l’IA fait trembler Wall Street

Pour comprendre cette communication, il faut remonter au lancement de Project Genie de Google. Il s’agit d’un outil d’IA qui peut théoriquement générer des mondes interactifs à partir d’instructions. Cette annonce a provoqué une chute des actions de plusieurs éditeurs, dont Take‑Two.

Comme le souligne une analyse financière de Simply Wall St, l’action de Take-two a régressé de près de 10% suite à cette révélation. Les investisseurs craignent ainsi une disruption totale du marché par des outils capables de générer des jeux instantanément.

Dans ce contexte, Zelnick a pris la parole pour rassurer. Il s’est dit « enthousiaste » à propos des possibilités ouvertes par l’inteljouligence artificielle, sans pour autant laisser entendre qu’elle pourrait remplacer le travail artistique de Rockstar.

Cette stratégie souligne une volonté de maîtriser l’innovation sans dénaturer les licences cultes. L’éditeur refuse ainsi de sacrifier son identité créative au profit des seuls outils automatisés.

L’intelligence artificielle restera backtage

La déclaration fait écho à une tendance plus large dans le secteur. Alors que certains studios explorent l’intelligence artificielle pour générer des assets ou du contenu procédural, Rockstar ne s’y engage pas pour GTA 6.

Selon Zelnick, laisser une intelligence artificielle générer des éléments du jeu irait à l’encontre de l’expérience narrative et immersive que le studio veut offrir. Même si l’éditeur continue ses expérimentations dans d’autres domaines, il y a une ligne jaune qu’il ne franchit pas pour son prochain titre majeur. Cette distinction pourrait rassurer les puristes qui craignent trop d’automatisation dans les jeux AAA.

Quoi qu’il en soit, le lancement du jeu est toujours très attendu en novembre. Pendant que le débat sur l’intelligence artificielle fait rage, GTA 6 suit son calendrier. Take‑Two a confirmé que la date de sortie reste fixée au 19 novembre 2026. Le marketing autour du titre devrait donc s’accélérer dans les prochains mois. Cela avec une visibilité accrue sur les réseaux et auprès des communautés de joueurs.

Certes, la promesse tient dans un GTA fait « à l’ancienne » par des créatifs, soutenu par des outils tech modernes, sans que l’intelligence artificielle ne prenne le volant. Reste à voir si les fans adhéreront à cette vision quand le jeu sortira enfin.

