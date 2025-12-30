GTA à Tokyo : Rockstar confirme le rêve des fans de Japon

Une capitale nippone virtuelle, ça vous dit ? Rockstar a sérieusement songé à Tokyo. Le projet a existé, mais le destin en a décidé autrement.

Nous associons presque tous la saga Grand Theft Auto à la satire de l’Amérique. De Liberty City à Los Santos, le décor semble immuable. Pourtant, l’histoire aurait pu prendre un tournant radicalement différent. Les fans ont longtemps spéculé sur un changement de continent. C’est finalement Obbe Vermeij, ancien directeur technique de Rockstar North, qui lève le voile. Le studio a bel et bien envisagé le Japon.

Un projet confié à un studio externe avant l’abandon

La révélation provient d’une interview accordée à GamesHub. À l’époque, Rockstar cherchait à étendre son univers. Des villes comme Moscou ou Istanbul ont été évoquées. Mais c’est bien Tokyo qui a failli l’emporter. Le plan initial ne prévoyait pas une production interne classique. L’idée consistait à déléguer la tâche.

Un autre studio japonais devait ainsi prendre le relais. Il aurait récupéré le code source et le moteur technique de Rockstar North. L’objectif était de produire un GTA : Tokyo autonome. Le projet a dépassé le stade de la simple discussion. Malheureusement, la complexité de la production a freiné les ambitions. Le chantier n’a jamais abouti.

L’ADN américain prime sur le risque financier

La raison de cet abandon est stratégique. La franchise Grand Theft Auto connaissait alors une croissance exponentielle. Avec des budgets qui explosent, la prise de risque devient plus difficile à justifier. Obbe Vermeij explique que l’attrait pour des terrains familiers l’a emporté.

Il faut dire que l’identité de la série repose sur la culture américaine. Les marques, les radios et la satire sociale sont ancrées aux États-Unis. Transposer cette mécanique au Japon demandait un investissement culturel immense. Le risque de perdre l’essence du jeu était réel. Rockstar a donc préféré consolider ses acquis. Le succès planétaire de GTA 5 semble valider ce choix de la prudence.

Pour les joueurs, il faudra donc patienter sans Tokyo. Les regards se tournent désormais vers GTA 6. Le titre le plus attendu de la décennie est prévu pour novembre 2026.

