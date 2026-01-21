Il est le seul à avoir joué à GTA VI… mais son histoire va effacer votre jalousie

Alors que GTA VI reste farouchement verrouillé derrière les murs de Rockstar, un joueur a obtenu ce que personne d’autre n’a eu : une session de jeu anticipée, hors calendrier officiel.

Pendant que des millions de joueurs comptent fébrilement les mois avant la sortie de GTA VI, une personne a déjà posé les mains sur le jeu le plus attendu de la décennie. Une exclusivité absolue, presque irréelle et pourtant, difficile d’en être jaloux. Car derrière cet accès anticipé se cache une histoire profondément humaine.

Un accès interdit à GTA VI, sauf pour une bonne raison

Tout le monde le sait, Rockstar Games n’est pas vraiment souple. Chez le studio américain, le secret est une doctrine, presque une religion. Approcher GTA VI avant sa sortie officielle relève habituellement du fantasme ou du cauchemar juridique. Et pourtant, une exception rarissime vient de se produire.

Aperçu par Tech4Gamers, l’histoire concerne un fan de la saga atteint d’une maladie incurable. D’après plusieurs sources concordantes que j’ai consultées, ce joueur est condamné par un diagnostic sans appel. Il n’aurait donc probablement pas été en vie lors de la sortie prévue de GTA VI. Puisqu le jeu est désormais repoussé à novembre 2026.

Devant cette injustice du calendrier, Rockstar Games aurait accepté l’impensable. Ils lui ont permis de jouer au jeu avant tout le monde, dans un cadre strictement confidentiel.

Ce n’est pas la première fois que l’industrie fait ce genre de geste. Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar Games, avait déjà marqué les esprits avec Borderlands 4, en offrant à Caleb McAlpine, fan en fin de vie, un voyage en première classe et une session de jeu privée un an avant la sortie officielle.

Le message LinkedIn qui a tout déclenché

L’origine de cette histoire se trouve sur LinkedIn. Anthony Armstrong, développeur chez Ubisoft Toronto, y publie un message poignant. Il y décrit la situation d’un membre de sa famille, immense fan de GTA, à qui il ne reste que 6 à 12 mois à vivre à cause d’un cancer.

Dans son appel, Armstrong s’adresse directement et respectueusement aux équipes de Rockstar Games. Il évoque même la possibilité d’un NDA pour préserver le secret. Il précise que son proche vit à quelques minutes du studio Rockstar d’Oakville, nourrissant l’espoir d’un playtest exceptionnel.

La publication devient rapidement virale puis disparaît. Et ce silence en dit long. Peu après, Armstrong partage un message bref mais chargé d’émotion : « Nous avons parlé avec eux aujourd’hui et avons eu une excellente nouvelle. C’est tout ce que je peux vraiment dire. » Selon TheGamer, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, aurait personnellement relayé la demande en interne.

Ubisoft developer Anthony Armstrong reached out to Rockstar Games on LinkedIn about setting up a GTA 6 playtest for his family member who has been battling cancer for years and just given 6-12 months to live. Anthony says Take-Two’s CEO responded and received great news from… pic.twitter.com/cGfnKKxbIb — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) January 18, 2026

Rockstar Games, le secret, mais pas sans cœur

Ce qui a frappé la plupart dans cette affaire, c’est le contraste. Rockstar Games est un studio marqué par des leaks qui ont déjà mis en péril ses productions. Et GTA VI, plus que tout autre projet, ils le protègent comme un trésor national. Ainsi, voir cette forteresse s’ouvrir volontairement pour un simple fan relève presque de l’anomalie statistique.

Et pourtant, ce geste rappelle que derrière les NDA, les serveurs ultra-sécurisés et les milliards de dollars, il reste des humains capables de discernement. Je vous rappelle que Rockstar Games avait déjà fait preuve de cette sensibilité en 2018. Ils ont permis à un fan atteint d’une maladie terminale de jouer à Red Dead Redemption 2 avant sa sortie.

Pendant que certains réclament en plaisantant un accès anticipé sur les réseaux sociaux, cette histoire remet brutalement les choses en perspective. Oui, quelqu’un a joué à GTA VI avant vous. Mais non, ce n’est pas une injustice. C’est un dernier cadeau, offert là où la hype ne pèse rien face à la réalité d’une vie qui s’éteint. Et franchement, difficile de ne pas respecter ça.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.