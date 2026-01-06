CES 2026 : NVIDIA dévoile le DLSS 4.5 et promet des performances hallucinantes

Au CES 2026, NVIDIA a surpris tout le monde avec DLSS 4.5. Au rendez-vous ? Des graphismes améliorés et des FPS qui donnent le vertige. Les gamers peuvent déjà saliver.

NVIDIA a choisi le CES 2026 pour montrer que DLSS 4.5 n’est pas là pour faire joli. Même sans carte graphique flambant neuve, cette mise à jour promet une expérience gaming plus nette, plus fluide et plus immersive. Avec une stabilité temporelle, un anti-crénelage amélioré et une multi-frame generation, DLSS 4.5 pourrait bien redéfinir vos standards.

DLSS 4.5 : une qualité d’image peaufinée par NVIDIA

Alors oui, DLSS 4.5 ne bouleverse pas la manière dont vous jouez. La recette reste la même. Celle d’utiliser l’IA pour améliorer le rendu graphique sans plomber votre GPU. Mais NVIDIA a peaufiné les détails. La seconde génération du Super Resolution corrige les petites imperfections qui faisaient tiquer les joueurs.

Vous aimez les mondes détaillés et sans artefacts ? Kingdom Come Deliverance II se voit stabilisé, les fantômes des objets en mouvement sont atténués dans The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered, et Indiana Jones and the Great Circle profite ainsi d’un anti-crénelage boosté.

En gros, c’est comme si vous aviez enfilé des lunettes 8K. Tout devient plus net, plus précis, plus jouable. Sans révolutionner le concept, DLSS 4.5 de NVIDIA rend le jeu plus agréable. Et ça, c’est déjà énorme.

La vitesse comme mantra

Si l’image est importante, la fluidité l’est encore plus pour les gamers hardcore. En effet, Avec la 6x multi-frame generation, NVIDIA et DLSS 4.5 mettent la vitesse au centre du jeu.

⚡️ NVIDIA unveils DLSS 4.5 — you can try the new upscaler right now



Key points:

— Noticeably better than DLSS 4: fewer artifacts, sharper image quality;

— Can now be enabled even in games without native DLSS support;

— Available on RTX 20–50 series GPUs, with the best results on… pic.twitter.com/KVd6WYZik8 — VGTimes (@VGTimes) January 6, 2026

Pour vous donner une idée, l’objectif est d’atteindre 240 images par seconde. C’est immense, non ? Et la bonne nouvelle, c’est que malgré cette avalanche de frames, la latence n’explose pas. Elle augmente légèrement, mais pas de quoi gâcher votre Headshot dans Valorant ou votre course dans Forza.

DLSS 4.5 et cette génération multi-frame montrent que NVIDIA ne veut pas juste séduire l’œil, mais aussi vos réflexes. La firme de Jensen Huang souligne d’ailleurs que toutes les GeForce RTX série 50 seront concernées. Pour les autres cartes, l’optimisation reste sur le Super Resolution.

Mais un détail tue. Plus de 400 jeux sont d’ores et déjà compatibles DLSS 4.5 via la NVIDIA App. Pas tous dans leur intégralité, mais la seconde génération du Super Resolution y est. Cette adoption rapide pourrait transformer votre expérience gaming sans attendre la prochaine carte graphique ou une update miracle.

