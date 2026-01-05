CES 2026 : Lenovo ne va présenter que de l’IA, selon ce leak

Cette année, pas de présentations classiques à attendre du poids lourd mondial du PC. D’après un leak, Lenovo préparerait un CES 2026 largement placé sous le signe de l’IA. Alors, comment cela va se traduire sur scène ?

Chaque année, le CES est le théâtre des mêmes promesses. Les produits sont plus fins, plus puissants et plus innovants. Mais pour cette édition 2026, Lenovo pourrait jouer une autre carte. En effet, selon plusieurs informations qui circulent en amont du salon de Las Vegas, la marque aurait fait le choix de placer l’IA au centre de toutes ses annonces.

Cette décision s’inscrit dans une tendance de fond, alors que de plus en plus de constructeurs accélèrent sur cette technologie. L’information a notamment été relayée par le site spécialisé WindowsLatest. Lenovo même l’a annoncé que la marque va parler de l’IA.

Experience Lenovo Tech World like never before at CES 2026, live from Sphere in Las Vegas! Hear from global tech leaders as they talk about how AI is transforming business, technology, & everyday life.



Jan 6 at 5pm PST!

Ce produit IA de Lenovo qui pourrait voir le jour

Le symbole de la stratégie IA de Lenovo prend la forme d’un concept de lunettes intelligentes Lenovo AI Glasses. Ces dernières sont pensées pour un usage quotidien et non pour impressionner dans une démo de salon.

Le pari est audacieux. Car, là où Apple empile les capteurs et Meta joue la carte sociale, Lenovo choisit la discrétion. Ses lunettes ne cherchent pas à remplacer le monde réel, mais à l’augmenter subtilement.

Comment ? En restant volontairement classique côté design. La monture serait fine, proche de lunettes traditionnelles, avec toute la technologie intégrée dans les branches. Il n’y a rien d’envahissant ni rien de spectaculaire à première vue.

En plus, avec environ 45 grammes sur la balance et une autonomie annoncée jusqu’à huit heures, Lenovo viserait le confort. Ce ne serait donc pas un objet qu’on sort une heure pour tester, mais un compagnon qu’on garde toute la journée. Cela au bureau comme en déplacement.

Des lunettes connectées mais surtout intelligentes

La vraie force des Lenovo AI Glasses ne se trouve pourtant pas dans la monture. Elle est ailleurs. Toute la puissance repose sur les appareils connectés, PC ou smartphone, via la plateforme Lenovo Qira, l’assistant IA maison.

Qira agit comme le cerveau de l’ensemble. Il assure la traduction instantanée ainsi que la reconnaissance d’images. Il est en mesure de réaliser des résumés intelligents des notifications avec la fonction Catch Me Up. Vous pouvez même faire des commandes vocales naturelles. Les lunettes affichent, Qira comprend et traite.

Lenovo pousse aussi la carte de la productivité avec son approche IA. Les lunettes pourraient donc servir pour le contrôle de la musique, les appels téléphoniques ou encore l’accès aux infos sans sortir le téléphone.

Mieux encore, un mode téléprompteur intégré permet d’afficher un texte ou des points clés directement dans le champ de vision. Cela est pratique pour une présentation, un cours ou un live improvisé.

La reconnaissance d’images en temps réel complète l’ensemble. Objets, lieux, textes, peu importe ce que vous voyez, l’IA l’analyse. Là encore, Lenovo vise l’utilité concrète plutôt que l’effet waouh artificiel.

