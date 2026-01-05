CES 2026 : ce cerveau IA rend n’importe quelle voiture intelligente

Au CES 2026, l’IA quitte les laboratoires pour s’installer au cœur de l’automobile. BOS Semiconductors, une jeune entreprise sud-coréenne spécialisée dans les semi-conducteurs pour l’automobile et l’IA physique, y dévoile une solution capable d’apporter un véritable cerveau IA aux voitures.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

BOS Semiconductors dévoilera au CES 2026 de Las Vegas son cerveau IA ou encore un module externe qui transforme des voitures classiques en voitures intelligentes. Et cela, sans tout reconstruire de zéro. Présentée du 6 au 9 janvier, cette AI Box se branche sur l’électronique embarquée existante. Une approche pragmatique qui pourrait bien séduire les constructeurs pressés d’embarquer de l’IA avancée, sans exploser leurs coûts ni leurs délais.

Un cerveau IA plug-and-play pour la voiture de demain

Sur son stand du Venetian Expo (Hall A, stand 50017), BOS Semiconductors présentera des démonstrations. On y retrouvera aussi des modèles de langage complexes qui reposent sur l’architecture AI Box.

L’AI Box fonctionne donc comme un module de calcul externe dédié aux tâches les plus gourmandes en IA. Elle est propulsée par Eagle-N, un accélérateur d’IA haute performance développé par BOS Semiconductors. Ainsi, les constructeurs peuvent enrichir leurs modèles, neufs ou restylés, avec des fonctions avancées liées à la conduite autonome, aux véhicules définis par logiciel (SDV) ou encore à l’IA physique.

Cette IA physique permet à la voiture de percevoir son environnement, de l’analyser et de prendre des décisions en temps réel dans le monde réel. L’AI Box prend alors en charge des modèles modernes basés sur des réseaux neuronaux convolutifs et des transformeurs. Le tout s’intègre de façon flexible à l’électronique existante, avec une répartition claire des rôles. L’IA gère l’intelligence avancée, le reste du véhicule continue de fonctionner comme avant.

BOS Semiconductors va aussi mettre en avant au CES 2026 le choix d’une architecture d’IA embarquée. Les données sensibles, comme la voix ou la vidéo, sont traitées directement dans le véhicule, sans passer par le cloud. Je trouve que c’est un atout majeur pour la confidentialité, la sécurité et la fiabilité. Notamment dans les zones à faible connectivité réseau.

Par ailleurs, cette approche réduit aussi le coût total de possession. Il y aura donc moins de trafic cloud et moins de coûts liés à l’inférence et au stockage. Tout cela en conservant des performances évolutives sans extension de serveurs. Pour les constructeurs, c’est un moyen d’accélérer l’adoption de l’IA avancée tout en restant compétitifs sur le long terme.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.