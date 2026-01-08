LMArena : une valorisation de 1,7 milliard en quatre mois

Quatre mois ont suffi pour propulser LMArena au rang des startups très regardées. La plateforme affiche déjà une valorisation post-levée de 1,7 milliard de dollars. Ce, après un tour de table de série A de 150 millions de dollars mené par Felicis et UC Investments, le fonds de l’université.

Pour info, la startup avait déjà attiré l’attention au printemps. En mai, elle avait réuni 100 millions de dollars lors d’un premier tour d’amorçage. À l’époque, sa valorisation atteignait 600 millions de dollars.

En à peine sept mois donc, le montant total levé atteint 250 millions de dollars. Une progression rapide pour une entreprise encore récente, non ?

Que savons-nous de LMArena ?

LMArena a vu le jour en 2023 comme projet de recherche à l’UC Berkeley, piloté par les chercheurs Anastasios Angelopoulos et Wei-Lin Chiang. La jeune propose une plateforme d’évaluation de modèles d’IA qui, à l’époque, portait le nom de Chatbot Arena.

La plateforme est alimentée directement par les utilisateurs. Le principe est simple. On envoie la même requête à deux modèles différents. On choisit ensuite la réponse qu’on juge plus pertinente. Puis, ces votes nourrissent des classements publics suivis de près par les acteurs du secteur.

Les premiers financements provenaient de subventions et de dons académiques. Avec le temps, les classements sont devenus très consultés par les équipes qui développent des modèles d’IA.

La plateforme revendique aujourd’hui plus de cinq millions d’utilisateurs mensuels répartis dans cent cinquante pays. Elle enregistre près de soixante millions de conversations chaque mois.

Les modèles sont évalués sur plusieurs domaines. Comme le traitement de texte, le développement web, la vision par ordinateur ou la génération d’images.

Lorsque la plateforme a commencé à générer des revenus, des partenariats ont été noués avec plusieurs grands noms du secteur. OpenAI, Google et Anthropic ont mis leurs modèles à disposition de la communauté pour évaluation.

Les GPT d’OpenAI, Gemini de Google, Claude d’Anthropic, Grok, ainsi que des modèles spécialisés peuvent donc tous être testés sur la plateforme.

En septembre, la startup a lancé un service commercial baptisé AI Evaluations. Il permet aux entreprises, aux laboratoires et aux développeurs de faire tester leurs modèles via la communauté.

Quatre mois plus tard, le service affichait un ARR de 30 millions de dollars. Cette traction a convaincu de nombreux investisseurs, dont Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners, The House Fund, LDVP et Laude Ventures, de rejoindre la série A.

