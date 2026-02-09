Amazon enregistre une chute record après l’annonce de ses investissements IA

Amazon a fait savoir qu’il comptait injecter 200 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle et la robotique cette année. L’entreprise devient ainsi le dernier poids lourd de la tech à annoncer des investissements aussi massifs dans la bataille mondiale de l’IA.

Toutefois, si vous voulez tout savoir, ce montant de l’investissement est bien supérieur à ce que les analystes attendaient. Voyez-vous, Amazon a indiqué avoir dépensé environ 130 milliards de dollars en biens matériels au cours de 2025.

Les analystes s’attendaient donc à ce que ces dépenses atteignent environ 150 milliards de dollars cette année. Mais non.

Et malheureusement pour Amazon, cette prévision de dépenses annoncée est massive. Suffisamment pour faire baisser le cours de son action. Selon Reuters, il chutait d’environ 9 % lors des échanges après la clôture du marché. Le titre a même enregistré sa plus forte chute depuis six mois.

Il faut croire que les investisseurs s’inquiètent d’un délai plus long que prévu avant de voir des retours financiers significatifs. Notamment parce que ces dépenses ne génèrent pas de profits immédiats malgré leur potentiel à long terme.

Qu’en est-il des résultats trimestriels d’Amazon ?

La société a dévoilé ses résultats du quatrième trimestre le 5 février 2026. Et ils sont largement au-dessus des attentes en matière de chiffre d’affaires.

À taux de change constant, les revenus ont progressé de 14 % sur un an pour atteindre 213,4 milliards de dollars. La marge opérationnelle, quant à elle, est montée à 11,7 %, contre 11,3 % un an plus tôt.

Dans ce contexte, un segment s’est particulièrement distingué. Amazon Web Services. L’activité cloud du groupe a signé sa plus forte croissance depuis treize trimestres, avec des revenus en hausse de 24 %, à 35,6 milliards de dollars. La publicité, elle, affiche une progression de 22 %, selon le communiqué officiel.

Malgré cette progression soutenue des ventes et de l’activité, les résultats du quatrième trimestre se sont révélés légèrement inférieurs aux attentes de Wall Street. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient un bénéfice par action de 1,97 dollar pour un chiffre d’affaires de 211,4 milliards de dollars.

Les conséquences d’un résultat décevant pour Jeff Bezos

Jeff Bezos est aujourd’hui président exécutif du conseil d’administration d’Amazon. Il occupe ce poste depuis 2021 après avoir dirigé l’entreprise qu’il a fondée en 1994 pendant près de trente ans.

En parallèle, il est propriétaire du Washington Post, racheté en 2013 pour 250 millions de dollars. Les actions Amazon constituent l’essentiel de sa fortune, estimée à 235 milliards de dollars.

Mais après la publication de résultats jugés décevants, cette fortune a reculé de 9 milliards de dollars. Soit 3,7 %, d’après Forbes.

Les inquiétudes s’étendent aussi au monde des médias. Marty Baron, ancien rédacteur en chef du Washington Post et figure emblématique du journal avec onze prix Pulitzer à son actif, a confié au Guardian que « les ambitions de ce média sont revues à la baisse ».

Selon lui, cette stratégie pourrait entraîner une érosion du nombre d’abonnés. S’il espère éviter un déclin durable, il admet craindre que la tendance ne s’installe dans le temps.

Mais alors, pourquoi Amazon mise gros maintenant ?

Le timing choisi par Amazon pour annoncer ces 200 milliards de dollars dans l’IA et la robotique n’est pas anodin. La course à l’IA s’accélère partout dans le monde.

Après des années à observer Microsoft, Google ou encore Meta dépenser sans compter pour capter des parts de marché, Amazon a décidé de réagir. Et pas n’importe comment mais avec des moyens jamais vus dans son histoire.

Pourquoi ? Car l’accélération de l’IA générative et l’arrivée de modèles toujours plus puissants ont poussé les dirigeants à se positionner massivement. Ce, sous peine de perdre le train technologique mondial.

Des analyses de Reuters montrent même que les grandes plateformes redéfinissent leurs modèles économiques autour de l’IA. Les investissements combinés des géants américains devraient même dépasser 630 milliards de dollars cette année.

Source : Reuters

Et ce sont principalement pour des dépenses liées à l’IA. Notamment des centres de données, serveurs, puces et autres infrastructures essentielles. Ce qui explique la synchronisation de l’effort d’Amazon avec ses concurrents majeurs.

Évidemment, cette stratégie ne fait pas que des heureux. À court terme, les investisseurs paniquent. La chute du titre Amazon en est la preuve.

À l’inverse, les fournisseurs de puces, constructeurs de centres de données et développeurs d’infrastructures IA pourraient être les grands bénéficiaires de cette course. La raison ? Car une demande sans précédent pour l’équipement de calcul et les services IA se profile.

La vraie question devient donc : comment les géants de la tech vont-ils transformer la panique des marchés et la demande IA explosive en véritables avantages compétitifs ?

Vous par exemple, qu’est-ce que vous en dites ?

