Comment Intel compte s’imposer sur le marché GPU malgré Nvidia

La question du positionnement d’Intel sur le marché des cartes graphiques revient régulièrement sur la table. Pour Lip-Bu Tan, le CEO de l’entreprise, elle ne semble pourtant plus vraiment se poser. Lors de son intervention au Cisco AI Summit, le dirigeant a affiché un discours très confiant sur l’avenir GPU du groupe.

Pour tout vous dire, selon l’analyse de PCWorld basée sur JPR, Nvidia contrôlait 94 % du marché des cartes graphiques AIB au deuxième trimestre 2025. Cela, contre seulement 6 % pour AMD et une part quasiment nulle pour Intel.

Pour le premier trimestre 2025, les mêmes données de Jon Peddie Research montrent que Nvidia maintenait 92 % du marché des GPU. AMD détenait alors autour de 8 % et Intel sous 0,1 %.

Malgré cette domination écrasante de Nvidia, il affirme que la firme reste pleinement engagée dans la course. Son objectif est de faire d’Intel un acteur crédible et durable du GPU. Ce, aussi bien pour le grand public que pour l’intelligence artificielle.

Pour appuyer ce discours, le PDG met en avant un recrutement clé. Eric Demers, ancien architecte GPU chez Qualcomm et AMD. Il a rejoint Intel il y a quelques semaines pour prendre le poste d’architecte en chef des GPU.

Un recrutement qui en dit long sur la stratégie GPU d’Intel ?

En effet, cette arrivée s’inscrit dans une vision plus large. Au fait, interrogé sur les intentions d’Intel, Lip-Bu Tan a confirmé travailler simultanément sur trois axes.

Concevoir ses propres GPU, les produire dans ses fonderies internes, et ouvrir Intel Foundry Services à la fabrication de GPU tiers à grande échelle. Une approche intégrée, pensée pour installer Intel sur toute la chaîne.

Arrivé à la tête du groupe en mars 2025, dans un contexte particulièrement agité, le CEO assure que les équipes sont déjà à pied d’œuvre. Il insiste sur l’importance stratégique de cette embauche. Un recrutement qu’il présente comme le résultat d’un vrai effort de conviction, preuve de l’importance accordée au projet.

Intel ne se contente d’ailleurs plus de vagues promesses. En septembre dernier, lors de l’Intel Technology Tour à Phoenix, l’entreprise a annoncé vouloir instaurer un rythme annuel de lancement pour ses futures cartes graphiques. Une manière de montrer qu’elle vise enfin la régularité, là où elle a longtemps péché.

Les signaux techniques commencent aussi à suivre. Les solutions graphiques intégrées Xe3 « Celestial », notamment l’iGPU B390 des puces Panther Lake, ont montré un potentiel très solide.

Elles rivalisent désormais avec les meilleurs iGPU du marché, tant en performances qu’en efficacité énergétique, comme l’a confirmé le ZenBook Duo 2026. Reste maintenant à transformer ces promesses en produits convaincants sur la durée.

Pourquoi Eric Demers ?

Ancien architecte GPU chez Qualcomm et AMD, Eric Demers est un choix stratégique parfaitement calculé pour Intel. Il cumule une expérience rare dans la conception de processeurs graphiques de pointe. Ce, tant pour le grand public que pour des applications exigeantes en intelligence artificielle.

Son parcours lui permet de comprendre à la fois les contraintes techniques d’un GPU performant et les besoins du marché. Un double regard qu’Intel cherchait depuis longtemps pour renforcer sa division GPU.

Mais alors, pourquoi maintenant ? Intel traverse une phase cruciale. Après des années d’hésitation et de projets GPU trop souvent interrompus, le groupe a besoin d’une direction claire et crédible pour rattraper son retard face à Nvidia et AMD.

L’entreprise souhaite non seulement produire ses propres GPU dans ses fonderies, mais aussi s’ouvrir à la fabrication pour des tiers via Intel Foundry Services. Ce qui demande une vision intégrée et une expertise pointue. Eric Demers arrive donc au moment où Intel met enfin en place une stratégie cohérente.

La stratégie d’Intel est-elle réaliste et suffisante pour crédibiliser durablement l’entreprise dans le segment GPU ?

Intel mise sur une stratégie intégrée qui combine conception interne, production dans ses propres fonderies et offre pour tiers. L’objectif est clair : créer une chaîne complète capable de rivaliser avec les leaders GPU.

La firme entend ainsi ne plus dépendre des partenaires extérieurs et contrôler chaque étape de fabrication. Cela permettrait aussi de sécuriser la qualité et la cadence des GPU destinés au grand public et à l’IA.

Intel Foundry Services joue ici un rôle central, offrant la possibilité de produire pour d’autres acteurs et générer des revenus supplémentaires. L’approche est ambitieuse et contraste avec les projets GPU interrompus par le passé, souvent critiqués pour leur manque de régularité.

Toutefois, réussir cette intégration demande coordination technique, investissements massifs et expertise pointue sur tous les segments du GPU. Or, les concurrents comme Nvidia disposent déjà d’écosystèmes solides. Ce qui rend la tâche d’Intel particulièrement exigeante.

Les annonces récentes et le recrutement d’Eric Demers montrent que l’entreprise prend enfin cette approche au sérieux. Reste à transformer cette vision en réalité concrète et convaincre partenaires et consommateurs de sa fiabilité.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.