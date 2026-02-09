Fundamental lève 255 M$ pour booster son IA dédiée aux données tabulaires

La société Fundamental, spécialisée dans l’IA, annonce avoir levé 255 millions de dollars en partenariat avec Amazon. Parmi ces fonds, 30 millions de dollars ont été sécurisés lors d’un tour d’amorçage et 225 millions de dollars lors d’un tour de série A.

Ce dernier a été mené par Oak HC/FT, avec la participation de fonds de capital-risque réputés comme Valor Equity Partners, Battery Ventures, Salesforce Ventures et Hetz Ventures.

Parmi les investisseurs individuels de renom, on compte Aravind Srinivas (cofondateur et PDG de Perplexity), Assaf Rappaport (cofondateur et PDG de Wiz), Henrique Dubugras (cofondateur de Brex) et Olivier Pomel (cofondateur et PDG de Datadog).

Ce financement servira à renforcer la puissance de calcul. Mais aussi à étendre les déploiements en entreprise et à développer ses équipes de recherche, d’ingénierie et de commercialisation.

Pourquoi cette levée est-elle si opportune ?

Tout simplement parce que les entreprises produisent chaque jour des volumes massifs de données tabulaires, mais que les outils traditionnels peinent à les exploiter.

Comme l’affirme Amazon, les outils classiques d’analyse reposent souvent sur des algorithmes d’apprentissage automatique plus anciens. Ils sont tellement dépassés qu’ils se révèlent incapables d’analyser les données d’entreprise, d’éclairer les décisions et même générer des prédictions.

Les grands modèles de langage récents, quant à eux, excellent surtout sur le texte, les images ou les vidéos. Sur les données tabulaires complexes, ils peinent. Ces données sont pourtant essentielles pour chaque décision stratégique en entreprise.

La demande pour des prédictions fiables et rapides n’a donc jamais été aussi forte. Et Fundamental profite de cette ouverture pour proposer NEXUS. C’est un modèle tabulaire à grande échelle (LTM) capable de produire des prédictions à partir de données d’entreprise.

Qu’est-ce que ça change ?

Concrètement, cette levée de fonds et le partenariat avec Amazon permettent à Fundamental de transformer ses ambitions en actions concrètes. La puissance de calcul accrue signifie que NEXUS peut traiter des volumes de données tabulaires beaucoup plus importants, plus vite et plus précisément.

Les entreprises clientes peuvent ainsi déployer ce modèle à grande échelle. Et ce, que ce soit sur leurs propres infrastructures ou directement via AWS, sans se soucier de limitations techniques.

Pour info, Fundamental a lancé une collaboration avec Amazon Web Services (AWS). Les clients AWS peuvent désormais acheter et déployer NEXUS LTM directement dans leur environnement cloud.

Et avec NEXUS, les sociétés peuvent passer d’une simple analyse du passé à une véritable analyse prédictive. Comme le dit Amazon, cet outil permet aux entreprises de dépasser l’analyse des événements passés pour répondre à des questions prospectives.

Du genre, que va-t-il se passer ensuite, quand les risques apparaîtront-ils, où se trouvent les opportunités ? Le tout avec un déploiement rapide, sécurisé et évolutif sur n’importe quelle infrastructure cloud. Ce, alors que les anciens outils, souvent obsolètes ou trop limités, laissaient passer ces informations cruciales.

A quoi faut-il s’attendre ?

Pour la suite, cette levée de fonds place Fundamental dans une position très favorable. Voyez-vous, le marché mondial de l’analyse de données est en forte expansion, porté en grande partie par l’exploitation de données structurées.

Le rapport de Mordor Intelligence avance qu’il pèse déjà plus de 100 milliards de dollars. Et les projections dépassent les 400 milliards de dollars d’ici 2031.

Les données tabulaires, qui restent au cœur des opérations financières, commerciales et logistiques des entreprises, constituent ainsi un segment stratégique. Souvent sous-estimé, mais absolument central pour les entreprises.

Alors, si NEXUS tient ses promesses à grande échelle, Fundamental peut rapidement devenir un standard de l’IA prédictive pour les entreprises. Surtout grâce à son intégration native avec AWS.

La société pourrait accélérer son adoption, multiplier les cas d’usage et s’imposer comme un acteur incontournable. Là où beaucoup d’outils restent spécialisés ou fragmentés.

Cependant, tout n’est pas sans risque. Le premier défi sera la complexité réelle des données d’entreprise. Les données tabulaires sont rarement propres, homogènes ou bien structurées. Les performances de NEXUS dépendront fortement de la qualité des données ingérées.

Autre point sensible, la dépendance à l’écosystème AWS. Si ce partenariat accélère l’adoption, il peut aussi limiter la liberté stratégique à long terme. Enfin, les géants de l’IA ne resteront pas immobiles.

Si le modèle fonctionne, des acteurs majeurs pourraient rapidement proposer des solutions concurrentes, intégrées à leurs propres plateformes. Encore faut-il voir si les entreprises parviendront à transformer cette IA prédictive en avantage concurrentiel durable.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.