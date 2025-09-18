iPhone Air : le smartphone qui ne sert à rien ?

L’iPhone Air mérite-t-il vraiment ses 1 000 dollars juste pour son allure élégante ?

L’iPhone superfin d’Apple divise. Derrière son allure fine et légère se cachent des choix techniques qui réduisent l’endurance et limitent la puissance photo. L’iPhone Air s’adresse à ceux qui privilégient la sobriété et le style, quitte à accepter certains compromis.

L’iPhone Air cible clairement les fashionistas tech

Un rectangle de titane et de verre, si fin qu’il semble défier la physique. L’iPhone Air mesure à peine 5,64 millimètres d’épaisseur et 165 g sur la balance.

Cette légèreté allège la paume de la fatigue invisible accumulée après des heures à scroller ou à appeler. La sensation provoque souvent un « whoooaaa » spontané chez celui qui le saisit pour la première fois.

Mais, l’iPhone Air ne vise pas tout le monde. Il s’adresse à ceux qui placent l’esthétique et la portabilité au-dessus de la polyvalence brute.

Pour atteindre cette finesse, Apple a dû céder sur l’endurance. La batterie accompagne une journée modérée, mais tombe à 20 % dès la fin d’après-midi si l’écran reste allumé plus de cinq heures.

Rien de dramatique toutefois. En Wi-Fi domestique, trois heures d’usage léger laissent encore 40 % au coucher du soleil. Cependant, pour un smartphone à 1 000 dollars, l’attente reste plus élevée. Et qu’en sera-t-il après quelques années de cycles ?

Weird how I'm getting SO MANY comments that the iPhone Air battery is bad.



I've tested in real world use multiple days and even at an outdoor festival taking photos and videos (where your battery drains the most) and I still had 24% left at 7PM. So where is this narrative… pic.twitter.com/UiEGdV9QRM September 17, 2025

Apple propose un pack MagSafe conçu spécialement pour l’Air. Facturé 99 dollars, il s’aimante sans trop l’alourdir et préserve l’autonomie. Sauf qu’une fois fixé, le smartphone perd un peu de sa légèreté originelle et devient moins « Air », plus ordinaire.

The iPhone Air cases are so absurdly thin holy hell I can’t wait to get my hands on this one pic.twitter.com/o2cdd27AG6 — Luke Miani (@LukeMiani) September 18, 2025

Compromis sur la caméra sans décevoir les amateurs de selfies

L’iPhone Air mise sur un unique capteur arrière de 48 mégapixels avec stabilisation sensorielle. Les clichés restent nets même en basse lumière. En outre, les modes 28 mm et 35 mm génèrent un zoom naturel grâce à un upscale intelligent.

Pas de téléobjectif dédié toutefois. Le crop 2x perd en finesse et l’absence d’ultra-grand-angle frustre lors de paysages ou de photos de groupe. Il faut reculer pour élargir le cadre.

En façade, un nouveau capteur carré de 18 mégapixels pivotant met en valeur les selfies, idéal pour les groupes ou le Center Stage automatique. Mais ce confort n’efface pas l’absence d’un second objectif arrière.

Dual Capture, la fonction qui enregistre simultanément avant et arrière en picture-in-picture, fait heureusement partie de l’iPhone Air.

Sous le verre, l’iPhone Air embarque le processeur A19 Pro, version allégée des modèles Pro, amputée d’un cœur GPU supplémentaire. Il assure un usage fluide au quotidien.

En revanche, sans chambre à vapeur pour le refroidissement, le boîtier chauffe durant les sessions de jeu comme Diablo Immortal. Les performances restent néanmoins stables, sans baisse de luminosité ni ralentissements.

Côté connectivité, Apple équipe l’iPhone Air du modem C1X, un 5G sub-6 GHz fiable, associé à la puce réseau N1.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.