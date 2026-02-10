Jeu vidéo : pourquoi l’avis de Macron est digne d’un vieux boomer ?

En relançant le débat sur la violence et les jeunes, Emmanuel Macron a ravivé une fracture bien connue entre la politique et le jeu vidéo. La vision du pouvoir est-elle encore en phase avec la réalité du secteur ?

La polémique était presque inévitable. En associant une nouvelle fois jeux vidéo, excès et violence, Emmanuel Macron a ravivé un débat que l’industrie pensait derrière elle. Il a annoncé une mission scientifique pour évaluer l’impact des jeux sur la santé des jeunes. Cela a immédiatement déclenché une vague de critiques chez les joueurs, les studios et les éditeurs. Pour beaucoup, c’est une vision jugée datée, déconnectée des usages actuels, presque caricaturale. Bref, cette posture rappelle celle des générations qui n’ont jamais vraiment compris le jeu vidéo.

L’avis de Macron sur les jeux vidéo sent les années 2000

Dire que « passer des heures sur un jeu vidéo, ce n’est pas la vie » ou suggérer un lien avec la violence, c’est relancer un argument vieux de plusieurs décennies. Personnellement, je trouve que ce discours d’Emmanuel Macron donne l’impression d’un retour en arrière, à une époque où l’on voyait le jeu vidéo comme un loisir marginal ou dangereux.

Pourtant, la littérature scientifique accumulée ces dernières années va dans une autre direction. De nombreuses synthèses de recherche montrent qu’aucun lien causal solide n’a pu être établi entre jeu vidéo violent et comportement violent dans la vie réelle.

Les analyses recensées dans la recherche académique (notamment celles compilées sur Wikipédia dans la page consacrée au sujet) pointent des résultats faibles, contradictoires ou non concluants. Ainsi, le débat existe, mais le consensus alarmiste n’existe pas. C’est précisément ce décalage qui agace la communauté.

Fortnite, PEGI et la réalité du terrain

L’autre point sensible, c’est la prise pour cible de Fortnite, devenu le symbole de cette inquiétude politique. Or la réalité de la plateforme est plus nuancée qu’un simple jeu de tir pour adolescents.

L’écosystème propose aujourd’hui des dizaines de milliers d’expériences, dont une grande partie classées PEGI 3 ou PEGI 7. On y trouve des jeux musicaux, des parcours d’exploration ou des activités sociales. Surtout, des outils de contrôle parental permettent de limiter le temps de jeu ou l’accès à certains contenus.

Cela dit, la critique d’Emmanuel sur le jeu vidéo touche un sujet réel. Certains jeunes passent énormément de temps à jouer, parfois au détriment du sommeil ou des activités scolaires. Et c’est là que le débat devient plus intéressant. Selon moi, la vraie question n’est plus la violence, mais les mécaniques d’engagement.

Car la classification PEGI évalue les contenus, pas les systèmes de rétention. Récompenses aléatoires, événements temporaires, pression sociale entre joueurs… Ces mécanismes peuvent encourager une pratique intensive sans entrer dans les critères d’âge. Le sujet est donc moins moral que design.

📣 Communiqué



Le Syndicat National du Jeu Vidéo, qui fédère les entreprises du jeu vidéo en France, a pris acte du lien fait entre violence et jeux vidéo par le président de la République Emmanuel Macron, qui appelle à une étude en vue d’éventuelles interdictions. pic.twitter.com/sfY967Ubpq — SNJV (@SNJV_fr) February 6, 2026

Le vrai angle : génération, culture et économie

Si les réactions ont été aussi vives, c’est parce que le jeu vidéo n’est plus un loisir de niche. C’est une grande industrie culturelle, un secteur économique stratégique et un espace social pour des millions de jeunes.

Quand un responsable politique parle des jeux comme d’un problème à surveiller plutôt que comme d’un média à comprendre, le décalage devient culturel. Je pense que c’est là que l’image « boomer » prend tout son sens. Une approche centrée sur les risques, alors que la réalité est beaucoup plus complexe.

Aujourd’hui, le jeu vidéo, c’est aussi l’esport, la création de contenu, l’apprentissage, la sociabilité en ligne. Pour beaucoup d’adolescents, c’est un lieu de rencontre comparable aux réseaux sociaux. Ignorer cette dimension, c’est passer à côté du phénomène.

Cela dit, l’idée d’un travail scientifique n’est pas absurde. Le temps d’écran excessif, la monétisation agressive ou les logiques de dépendance sont des sujets sérieux. Mais pour être crédible, l’analyse devra dépasser les vieux réflexes sur la violence et s’intéresser aux modèles économiques, aux mécaniques de design et au rôle des parents.

Au fond, cette polémique annonce un tournant. Les pouvoirs publics vont devoir traiter le jeu vidéo comme une industrie culturelle à part entière. Avec ses opportunités et ses zones grises. Les éditeurs, eux, seront de plus en plus attendus sur la transparence de leurs systèmes d’engagement. Et les familles auront besoin d’outils et d’éducation plutôt que de discours alarmistes.

Le vrai risque, à mon avis, serait de relancer un débat dépassé alors que les enjeux ont déjà changé. Le jeu vidéo n’est plus le problème des années 2000. La question, aujourd’hui, c’est comment encadrer un média devenu central dans la vie numérique, sans tomber dans les clichés d’une autre époque.

