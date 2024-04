Le smartphone, une voie royale vers l’IA portable ?

Allison Johnson, une journaliste high tech, a essayé de créer son propre assistant IA portable, inspirée par les récentes critiques sur l'AI Pin de la start-up Humane. Bien que le système soit imparfait, il a pu accomplir des tâches comme obtenir des informations d'une recette, régler un minuteur et poser des questions connexes.

Récemment, le très attendu Humane AI Pin a fait l'objet de nombreuses critiques dans le monde de la technologie, remettant en cause son statut de produit de pointe. Bien que ce gadget ait suscité un engouement certain grâce à son concept novateur d'assistant vocal portable, les observateurs ont rapidement souligné ses lacunes techniques importantes. Suite à cela, Allison Johnson, journaliste passionnée de haute technologie a décidé de relever un défi des plus insolites : fabriquer son propre gadget IA portable à partir de smartphones et accessoires déjà en sa possession.

Le succès inattendu des écouteurs sans fil

Ce qui n'était au départ qu'une lubie un brin farfelue se transforme vite en un véritable parcours initiatique aux confins de l'inventivité technologique. Après une série de prototypes plus ou moins concluants, c'est finalement une configuration des plus insolites qui lui permet d'atteindre son objectif : un Pixel 8 jumelé à de simples écouteurs sans fil.

L'objectif d'Allison était de concevoir un dispositif IA vraiment portatif et fonctionnel au quotidien, contrairement au Humane AI Pin jugé trop limité. Elle voulait un assistant intelligent mains-libres, capable d'exécuter des tâches pratiques et de répondre à des requêtes variées, tout en restant facilement transportable et intégré à ses activités.

Les écouteurs désormais bien arrimés, Allison laisse l'assistant vocal Gemini ouvert et opérationnel sur son smartphone. Libre de ses mouvements dans la cuisine, elle peut alors interagir aisément avec son acolyte numérique tout en vaquant à ses préparatifs culinaires. D'une simple requête vocale, elle obtient des réponses précises aux étapes de la recette, programme un minuteur d'un claquement de doigts, et parvient même à recomposer un mélange d'épices manquant grâce aux suggestions avisées de l'IA. Une véritable prouesse technique dans un cadre domestique, malgré quelques imperfections ici et là, inhérentes à tout système en cours de développement.

Les smartphones, rois des gadgets IA ?

Cette exploration ludique a mené Allison Johnson à une conclusion aussi limpide qu'inattendue : le futur des gadgets IA véritablement portables réside peut-être déjà dans la poche de chacun. En effet, nos smartphones actuels, loin d'être de simples téléphones, sont devenus de véritables concentrés de technologie. Ils intègrent tous les éléments indispensables pour un dispositif efficace et portatif – processeurs survitaminés, connectivité sans-fil dernière génération, gestion optimale de la dissipation thermique.

Au lieu de se lancer dans la course aux gadgets IA dédiés, souvent encombrants et onéreux, la solution la plus élégante et ingénieuse pourrait bien être de jumeler intelligemment nos smartphones fiables aux accessoires adéquats, tels qu'une simple paire d'écouteurs tendance.

Cette approche hybride et modulaire permet de bénéficier pleinement des fonctionnalités de l'intelligence artificielle au quotidien, tout en conservant une simplicité d'utilisation et une mobilité optimale, puisqu'aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire. Nos précieux téléphones d'aujourd'hui offrent une plateforme idéale pour déployer l'IA de manière transparente et naturellement intégrée à nos activités. En les couplant judicieusement à des périphériques complémentaires, Allison Johnson a réussi à créer un assistant personnel sur mesure, à la fois performant et discret.

