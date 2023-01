Les meilleures marketplaces de prompts pour ChatGPT, DALL-E et les IA génératives

Découvrez les meilleures places du marché pour l’intelligence artificielle générative, sur lesquelles vous pourrez acheter des prompts créés par des ingénieurs professionnels afin de créer du contenu avec ChatGPT, DALL-E et les autres IA ! Ces plateformes permettent aussi de vendre vos propres prompts aux autres utilisateurs…

Les IA génératives sont l’une des innovations majeures de ces dernières années. Ces outils d’un genre nouveau peuvent générer du contenu à partir d’un simple texte entré par l’utilisateur, et les résultats sont impressionnants.

Il existe différents types d’IA génératives. Parmi les plus connues, DALL-E peut créer des images, ChatGPT peut produire du texte, et Make-a-Video peut réaliser une vidéo. Toutefois, la qualité du contenu généré dépend fortement du texte entré par l’utilisateur : le prompt.

Or, il est parfois difficile de rédiger un prompt de haute qualité, suffisamment précis et détaillé pour obtenir le résultat souhaité. Le « Prompt Engineering » est une véritable discipline, et pourrait peu à peu remplacer la programmation face à l’essor de l’IA. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour créer les meilleurs prompts.

Fort heureusement, même si vous n’êtes pas particulièrement inspiré, il existe d’ores et déjà de nombreux outils pour vous assister dans la création de prompts. Par ailleurs, plusieurs banques et autres marketplaces permettent d’acheter des prompts déjà prêts créés par des spécialistes.

Au contraire, si vous vous découvrez un talent inné pour l’ingénierie de prompts, ces plateformes vous permettront d’en tirer profit en vendant vos services aux autres utilisateurs. Il peut donc s’agir d’une nouvelle source de revenus.

À travers ce dossier, découvrez les principales plateformes et places du marché de prompts pour l’IA générative. Nous vous présenterons aussi les meilleurs outils et logiciels de création de prompts, pour vous permettre d’exploiter pleinement l’intelligence artificielle !

Qu’est-ce qu’une marketplace de prompts ?

Afin de créer une image, un texte, une vidéo ou même un modèle 3D, une IA générative a besoin d’un prompt : une phrase ou un texte entré par l’utilisateur pour décrire le résultat désiré. Afin d’obtenir un contenu de haute qualité, il est nécessaire de fournir un prompt hautement détaillé, précis et bien rédigé.

Un marché de prompts est un site web sur lequel les utilisateurs peuvent acheter et vendre des prompts pour les IA génératives comme DALL-E, ChatGPT ou MidJourney. Les vendeurs sont des « prompt engineers » : un nouveau métier né avec l’émergence de ces outils.

En moyenne, les marchés de prompts prennent une commission d’environ 20% sur chaque vente. Les vendeurs reçoivent donc 80% du prix de vente de leurs prompts. Une fois mis en vente sur une marketplace, un prompt reste généralement la propriété de son créateur qui peut le retirer de la plateforme à tout moment.

Dans ce domaine encore naissant, il existe malheureusement des risques. Après avoir acheté un prompt, un utilisateur peut notamment décider de le distribuer gratuitement sur internet. En outre, de nombreux internautes passionnés partagent gratuitement leurs prompts sur les forums et sont donc en concurrence avec les ingénieurs professionnels…

Les meilleures marketplaces de prompts

Ouvertes au public en 2022, les IA génératives sont encore une nouveauté. Néanmoins, il existe déjà de nombreuses places du marché permettant d’acheter et de vendre des prompts. Cependant, toutes ces plateformes ne se valent pas. Découvrez les plus populaires et quels sont leurs avantages.

PromptBase

PromptBase est un marché en ligne, sur lequel il est possible de vendre et d’acheter des prompts de haute qualité. Vous pourrez ainsi obtenir les meilleurs résultats, tout en économisant les frais d’API.

Sur cette plateforme, vous pouvez trouver les meilleurs prompts, améliorer le contenu généré par l’IA, réduire vos dépenses en API, et commercialiser vos propres prompts. Les prompts proposés couvrent divers cas d’usage comme la création de modèles 3D, de jouets, d’architectures ou encore de portraits photoréalistes.

Les prix des prompts varient de 1,99 à 4,99 dollars, et la plateforme prend une commission de 20% sur chaque vente. Une option de conseil est également proposée. Il s’agit à l’heure actuelle de la banque de prompts la plus populaire !

Si vous avez un talent pour rédiger des prompts, il peut s’agir d’une activité lucrative. Selon Ben Stokes, créateur de PromptBase, la plateforme rassemble environ deux fois plus d’acheteurs que de vendeurs à l’heure actuelle.

PromptHero

PromptHero est la plus vaste bibliothèque de prompts pour les modèles IA de génération d’image comme Stable Diffusion, DALL-E et MidJourney. Vous y trouverez les meilleurs prompts IA, et des millions d’images produites avec cette technologie.

Le moteur de recherche permet d’explorer une large variété de cas d’usage, dont l’architecture, le design d’intérieur, la nourriture, la photographie, les fonds d’écran, l’art conceptuel, la 3D et bien plus encore.

PromptSea

L’objectif que s’est fixé PromptSea est de supprimer les barrières de la création de contenu généré par l’IA, en réduisant sa complexité. Cette plateforme vise à assister les utilisateurs au quotidien dans leur exploitation de l’intelligence artificielle.

Les créateurs de cette plateforme perçoivent l’IA générative comme une opportunité pour les individus et les petits studios, et souhaitent les aider à produire du contenu de haute qualité de façon simple et abordable. Le nom « PromptSea » fait référence à « OpenSea » : la principale plateforme de trading de NFT depuis 2017.

En effet, cette marketplace de prompts a la particularité d’être basée sur la blockchain. Les images vendues sont proposées sous la forme de token NFT, accompagnées par leur prompt. Ainsi, le prompt est chiffré et uniquement révélé au détenteur du NFT. Ceci élimine les risques de plagiat et de reproduction.

Actuellement, PromptSea repose sur la blockchain Polygon. Il est donc nécessaire de posséder un portefeuille Polygon pour pouvoir acheter des images générées par l’IA et leurs prompts.

Creative Fabrica CF Spark

La marketplace Creative Fabrica permet de découvrir toutes sortes d’actifs numériques. Avec plusieurs millions d’utilisateurs, il s’agit d’une place du marché solidement établie. C’est donc un excellent canal de distribution pour vendre vos images générées par l’IA.

Cette plateforme repose sur Stable Diffusion, et permet de créer des images directement pour les partager avec les membres de la communauté. En un seul clic, vous pouvez générer des images et les vendre sur la marketplace.

Lexica Art

Ce moteur de recherche permet de découvrir des millions d’images générées avec l’IA Stable Diffusion. En cliquant sur une image, vous pouvez découvrir des variantes dans un style similaire.

Le but affiché par cette plateforme est de permettre à chacun de créer ce qu’il imagine, et d’inventer de nouveaux moyens d’expression et divertissement. Lors d’une levée de fonds seed menée par Daniel Gross, Lexica a levé 5 millions de dollars.

ArtHub.ai

Cette plateforme est idéale pour découvrir des designs, images, oeuvres d’art générées par l’IA et des prompts créés par les meilleurs artistes et concepteurs de la communauté. Les utilisateurs peuvent partager leurs créations avec des millions de membres.

On y trouve des images générées par l’IA pour toutes sortes de thématiques, telles que la fantaisie, l’architecture, la nourriture, le mobilier, la mode, les logos, la science-fiction, la joaillerie ou la peinture à l’huile.

Arthub.ai se présente comme une communauté créative, dédiée à l’exposition, la découverte et la création d’art généré par l’IA. Vous y trouverez des milliers d’images créées par l’intelligence artificielle.

Visualise.ai

La marketplace Visualise.ai est dédiée à l’achat et la vente de prompts DALL-E, MidJourney ou encore Stable Diffusion. Elle permet également de créer ses propres images à l’aide d’un studio intégré et de les vendre sur le marché.

En s’inscrivant, les utilisateurs reçoivent 100 tokens gratuitement pour créer des images. Par ailleurs, cette marketplace propose aussi des images gratuites.

Vous connaissez désormais les principales places du marché sur lesquelles acheter ou vendre des prompts IA. Parmi les alternatives, on peut également citer promptMANIA, KREA, Civitai, PromptDB.ai, ArtRoom AI et OpenArt.

À l’avenir, l’intelligence artificielle générative sera de plus en plus utilisée. On peut donc s’attendre à ce que de nombreuses plateformes similaires voient le jour, et à ce que le métier d’ingénieur de prompt se développe très rapidement…