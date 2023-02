Voici pourquoi Bill Gates est sûr que ChatGPT va changer le monde

Bill Gates est connu pour son affinité avec l’innovation technologique, son leadership et sa vision d’avenir. C’est pourquoi son dernier ajout à sa liste de préoccupations, ChatGPT, a suscité un grand intérêt.

ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI. Il a le potentiel de révolutionner la façon dont nous communiquons et interagissons avec la technologie. Gates est convaincu que ChatGPT aura un impact majeur sur notre monde et change la façon dont nous travaillons, apprenons et même socialisons.

ChatGPT : Bill Gates prédit un futur révolutionné par l’IA

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré que ChatGPT fournit des réponses incroyablement humaines aux demandes des utilisateurs. Il a ajouté que le lancement de cet outil d’IA est tout aussi important que l’arrivée d’internet. Dans une interview accordée au journal économique allemand Handelsblatt et publiée vendredi, Gates a souligné les avantages de l’IA pour l’avenir de notre monde.

“Jusqu’à présent, l’intelligence artificielle pouvait lire et écrire, mais ne pouvait pas comprendre le contenu. Les nouveaux programmes comme ChatGPT rendront de nombreux travaux de bureau plus efficaces en aidant à rédiger des factures ou des lettres. Cela va changer notre monde », a-t-il déclaré, dans des propos publiés en allemand. Cela montre à quel point les technologies d’IA sont en train de progresser et à quoi nous pouvons nous attendre à l’avenir.

ChatGPT : quelles sont les prévisions sur l’utilisation de l’IA ?

L’utilisation de l’IA est en constante progression dans le monde entier. Les prévisions sont très optimistes quant à son avenir. De plus en plus d’entreprises se tournent vers l’IA pour améliorer leurs processus de traitement, ainsi que pour offrir de nouvelles expériences à leurs clients.

En ce qui concerne ChatGPT en particulier, il est considéré comme l’un des chatbots les plus avancés du marché. Il est actuellement le seul IA capable de fournir des réponses justes et très précises aux demandes des utilisateurs.

Les experts prévoient que cette technologie aura un impact significatif sur de nombreux secteurs. Cela peut aller des services de soutien client à l’éducation au domaine de la santé, en passant par la finance. Les prévisions sur l’utilisation de l’IA sont donc très positives. Elles montrent à quel point les technologies sont en train de progresser.