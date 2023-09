Les nouveaux métiers créés par l’IA, des carrières qui s’ouvrent à tous

L’essor des nouvelles technologies liées à l’IA a abouti la création de nouveaux métiers, tout en donnant un nouveau souffle à certains qui existaient déjà. La compréhension de ces postes est un atout pour exercer dans ce secteur.

L’intelligence artificielle est devenue un incontournable dans la vie quotidienne. Plusieurs entreprises l’utilisent pour améliorer leur productivité. Avec la diversité de tâches, de nouveaux métiers ont été innovés par l’IA. Les pionniers dans ce secteur peuvent espérer une évolution de carrière exceptionnelle. Cependant, tout le monde peut tenter sa chance dans cette voie.

Des nouveaux métiers axés vers l’avenir dessiné par l’IA

Le secteur de l’intelligence artificielle est en train de se développer à une vitesse fulgurante. Désormais, la majorité des entreprises utilisent cet outil. Une situation qui tend à créer de nouveaux métiers dans le domaine de l’IA.

Comme peu de personnes exercent dans ce secteur, les demandes sont encore nombreuses. Et les salaires suivent aussi cette tendance. Par exemple, un prompt engineer gagne en moyenne 335 000 dollars par an aux États-Unis. Bien sûr, il existe des variations en fonction de l’entreprise et de l’expérience du candidat.

De plus, certains nouveaux métiers de l’IA ne nécessitent aucun diplôme ni formation poussée. Toutefois, il faut toujours maîtriser les bases de l’intelligence artificielle.

Mais d’ici quelques années, ce secteur sera un des plus prisés. Avec l’IA générative, et les autres catégories, toutes les entreprises auront besoin de l’intelligence artificielle.

Développeur Data IA, un des nouveaux métiers les plus prisés

Les missions de ce poste se concentrent avant tout sur la programmation. En effet, le développeur Data Intelligence artificielle conçoit des algorithmes pour la Machine Learning. Ce système est le fondement de toute IA générative.

Le travail de développeur Data Intelligence artificielle est alors un des nouveaux métiers émergents de l’IA. Les demandes sont en train d’augmenter depuis quelques années. En effet, la Machine Learning est aussi très utile en marketing digital. Ici, l’intelligence artificielle se focalise sur des systèmes de prédiction en se basant sur les préférences des clients. Un atout considérable pour boucler des ventes, ou fidéliser les clients.

Les rémunérations d’un développeur Data Intelligence artificielle

Ce poste est très prisé par les entreprises. Les salaires sont donc assez lucratifs. Un débutant dans le secteur gagne en moyenne 40 000 euros par an. Après quelques années d’expérience, les rémunérations s’élèvent à 52 500 euros à l’année. Cette somme peut monter jusqu’à 67 500 euros/an.

Devenir développeur Data Intelligence Artificielle : quelles formations suivre ?

Une formation de développeur est de mise pour œuvrer dans le secteur. D’ailleurs, c’est un incontournable dans tous les nouveaux métiers de l’IA. Une maîtrise des différents langages de programmation est aussi obligatoire. La langue Python est la référence, mais la connaissance d’autres catégories serait un atout. Certaines entreprises exigent une formation sur les fonctionnements de l’intelligence artificielle.

Prompt engineer

ChatGPT figure parmi les IA les plus utilisées dans le monde entier. Cette intelligence artificielle générative apporte des réponses aux requêtes des usagers. Les possibilités sont donc infinies, mais avec une petite marge d’erreur. C’est ici que le prompt engineer intervient. Ce professionnel perfectionne l’algorithme de ChatGPT pour que ce dernier donne les meilleures réponses possibles. Aussi, le prompt engineer complète d’autres nouveaux métiers de l’IA pour avoir un fonctionnement optimal.

Ce secteur est à ses débuts. C’est un des nouveaux métiers de l’IA qui possède un nombre restreint d’adhérents. Cependant, les rémunérations sont assez élevées, avoisinant les 350 000 dollars à l’année. Malheureusement, il n’y a pas d’enquête sur le salaire en France.

Par ailleurs, une formation en outils de l’IA est un début pour exercer dans le métier. Mais il n’y a pas encore d’étude spécifique pour devenir prompt engineer ChatGPT. Cette situation est assez bénéfique, car le secteur s’ouvre alors à plusieurs professionnels de l’informatique. À l’avenir, ce domaine promet une évolution de carrière fulgurante.

AI UX Designer : la création d’images à l’aide de l’IA

C’est un des nouveaux métiers de l’IA les plus en vogue. Le designer UX est celui qui assure la conception d’une interface ergonomique sur les sites web. Il a alors pour mission de faciliter la navigation des internautes sur une page en particulier.

Les passionnés d’arts sont les bienvenus dans ce métier. En effet, les formations nécessaires pour y exercer tournent autour de cette discipline. Un bac + 3 en création numérique, et design ou en multimédia sont de mise. Par ailleurs, certaines entreprises exigent un bac + 5 dans ces mêmes branches. Les autres diplômes équivalents seront des atouts.

Et pour donner un meilleur rendu, les nouveaux outils d’IA comme stable diffusion qui facilitent davantage ces métiers. C’est un outil de création d’image, qui exploite le deep learning. L’utilisateur décrit alors l’image qu’il veut créer. L’intelligence artificielle se base sur un auto-encodeur variationnel pour donner le meilleur rendu possible.

Formation en Stable diffusion, un atout considérable

L’intéressé commencera par assimiler les fondamentaux de stable diffusion. Ensuite, il apprend les manipulations pour générer une image photoréaliste. L’objectif est d’avoir un rendu qui se rapproche du réel. Et pour affiner le résultat, des techniques de post-traitement sont de mises.

Des cours en ligne, ou présentiel sont alors recommandés pour retenir les bases du métier. Nombreux sont les établissements qui œuvrent dans le secteur, comme NobleProg. Après la formation, l’intéressé pourra postuler chez la majorité des entreprises dans le besoin.

Responsable éthique de l’IA : parmi les nouveaux métiers les plus délicats

L’intelligence artificielle peut se présenter comme un outil de création de contenu. Elle s’appuie sur une base de données conséquente pour arriver à son objectif. Mais une manipulation humaine est toujours de mise pour contrôler l’IA.

Certains utilisateurs seraient tentés d’exploiter des données privées avec des variétés d’IA. C’est ici que le responsable éthique intervient. Ce professionnel évalue les risques de l’usage d’une intelligence artificielle dans une entreprise ou chez les particuliers. Il assure alors l’usage responsable de cet outil.

Le poste de responsable éthique permet d’œuvrer en indépendant. C’est un des nouveaux métiers de l’IA qui garantit ce privilège. Ce spécialiste prend en charge les fonctions d’un consultant.

Devenir responsable éthique IA : quelles formations suivre ?

Ce métier en est encore à ses débuts. Peu d’établissements offrent des formations spécifiques pour accéder à ce secteur. L’université d’Artois est alors la référence dans ce domaine. Les apprenants peuvent avoir un diplôme de « Responsable de l’éthique de l’IA ». C’est l’équivalent d’un Master II ou d’un bac + 5.

Et les rémunérations ?

Le poste de responsable éthique figure parmi les mieux rémunérés en termes de nouveaux métiers de l’IA. Un débutant pourra gagner 55 000 euros à l’année. Les plus expérimentés peuvent toucher jusqu’à 145 000 euros par an.

Data miner : le spécialiste de la big data

La data miner est le professionnel au cœur des données sur internet. Il collecte ainsi les informations pertinentes, et passe ensuite à des analyses approfondies. L’objectif est de fournir des renseignements précis afin de prendre une décision.

C’est donc un des nouveaux métiers de l’IA les plus utiles en marketing. Effectivement, les données examinées amélioreront les stratégies de prospection d’une entreprise. Mais d’autres secteurs sont aussi intéressés par ce métier.

Plusieurs formations donnent accès à ce poste. Les études en informatique, en marketing, ou en statistiques sont les premiers pas sur cette voie. Ensuite, l’intéressé devra se former en Data Miner proprement dite. Il aura alors un niveau bac + 5 à la fin de ses études.

Toutefois, il est aussi possible d’opter pour une formation en Data Analyst après une licence professionnelle. C’est un niveau Master, un atout non négligeable durant les recrutements. Plusieurs écoles françaises (comme IA School) se focalisent spécialement sur cette formation.

Les rémunérations sont assez raisonnables dans le secteur. Un débutant gagne entre 35 000 à 38 000 euros à l’année. Les plus expérimentés sont payés jusqu’à 75 000 euros par an.

Analyste financier spécialisé en IA

L’intelligence artificielle est devenue un outil incontournable pour les entreprises. Les débuts de cette technologie se concentrait avant tout sur l’élaboration contenue. Et actuellement, l’IA a créé plusieurs nouveaux métiers, dans des secteurs particuliers. L’Analyste financier spécialisé en intelligence artificielle est une de ces innovations.

Ce professionnel se focalise sur l’analyse des variations du secteur financier. Il rassemble alors les données indispensables pour prendre une décision. En d’autres mots, cet expert est le pilier de la rentabilité d’une entreprise.

Le secteur est encore ouvert à tous. En effet, les formations en droit, marketing, ou économie permettent d’exercer dans ce métier. Toutefois, une spécialisation en IA est nécessaire pour améliorer ses chances de recrutement. À la fin des formations, le candidat devrait avoir un niveau bac + 5.

Les salaires sont similaires aux autres nouveaux métiers de l’IA. Un junior dans le secteur sera rémunéré 3000 euros net mensuels. Une augmentation sera possible après 2 à 5 ans d’expérience.

Ingénieur en sciences cognitives

C’est un métier très technique, basé sur les expériences des internautes. En effet, l’ingénieur en sciences cognitives analyse les données récoltées pour perfectionner l’utilisation d’un système informatique. Les objectifs sont l’amélioration de la sécurité des usagers, tout en adoptant des interfaces ergonomiques.

Le métier de cogniticien dispose déjà d’une large variété de formations. L’École nationale supérieure de cognitique se focalise sur ce secteur. Toutefois, les études en ingénierie, en informatique, en mathématiques appliquées. Les recruteurs exigent un niveau bac + 5 pour exercer dans le domaine.

Un ingénieur en sciences cognitives débutant gagne en moyenne 2700 euros mensuels.