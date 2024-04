Comment traiter efficacement les données des documents avec la technologie IA ?

Salesforce lance des innovations basées sur l'IA pour transformer le traitement de documents, l'automatisation et l'intégration des données. Ces avancées promettent d'augmenter la productivité et de réduire les coûts pour les développeurs et les équipes métiers.

L'intelligence artificielle au service de la productivité

Optimisation du traitement des documents

Salesforce a présenté une technologie révolutionnaire, le traitement intelligent des documents (IDP) avec MuleSoft. Cette innovation permet d'extraire et de structurer les données de documents et d'images rapidement. Ainsi, les équipes peuvent intégrer ces informations dans des systèmes sans heurts.

Les processus comme les rapprochements budgétaires et le traitement des commandes en sont simplifiés. Cela signifie moins de configurations et d'entraînements manuels, avec un ajout de modèles préconfigurés pour faciliter l'intégration.

Élargissement des capacités d'automatisation

Salesforce ne s'arrête pas là. Avec Einstein for Intelligent Document Processing, les utilisateurs bénéficient de l'extraction de données via des instructions en langage naturel. Ce système simplifie l'accès aux données non structurées. Il prépare le terrain pour des automatisations plus intuitives et efficaces.

Einstein for Flow, une avancée dans la génération de Workflows

Einstein for Flow permet aux administrateurs de créer des workflows de manière intuitive. Grâce à des instructions simples, il est possible de concevoir des parcours marketing et des automatisations qui s'activent avec Data Cloud. Ces outils low-code ouvrent des possibilités pour tous les utilisateurs.

Avancées en intégration et gestion d'API

Le panneau de configuration Anypoint Code Builder, récemment mis à jour, facilite la création et le déploiement d'API, d'intégrations et d'automatisations. Les développeurs peuvent maintenant accélérer leurs projets grâce à des accélérateurs et modèles.

Einstein pour Anypoint Code Builder offre désormais la possibilité de générer des flux d'intégration à partir d'instructions en langage naturel. Cela réduit considérablement le temps nécessaire pour développer de nouvelles intégrations et adaptateur des cas d'usage pour des connecteurs comme SAP et Netsuite.

MuleSoft accélère l'innovation dans plusieurs secteurs

Des secteurs variés bénéficient également de ces innovations. Par exemple, le MuleSoft Accelerator for Healthcare aide les établissements de santé à manipuler et sécuriser les données des patients tout en soutenant des initiatives de santé innovantes. Ces avancées promettent de révolutionner la gestion des données dans le secteur de la santé, le commerce de détail et les services financiers.

Selon Frédéric Pozzi, Vice Président Salesforce France pour MuleSoft, l'IA n'est pas seulement un outil pour les développeurs, mais un levier stratégique pour toute l'entreprise. « Grâce à l'IA Einstein intégrée aux solutions MuleSoft dédiées à l'automatisation, l'intégration et la gestion d'API, toutes les équipes peuvent utiliser l'IA pour élaborer et concevoir des expériences clients connectées « .

Disponibilités

MuleSoft Intelligent Document Processing (IDP) est actuellement en phase pilote et entrera en disponibilité générale fin avril 2024 ;

(IDP) est actuellement en phase pilote et entrera en disponibilité générale fin avril 2024 ; Einstein for Intelligent Document Processing (IDP) entrera en disponibilité générale au 3e trimestre 2024 ;

(IDP) entrera en disponibilité générale au 3e trimestre 2024 ; Einstein for Flow entrera en disponibilité générale en juin 2024 ;

entrera en disponibilité générale en juin 2024 ; Anypoint Code Builder est désormais en disponibilité générale pour tous les clients ;

est désormais en disponibilité générale pour tous les clients ; Einstein for Anypoint Code Builder est actuellement en phase bêta ;

est actuellement en phase bêta ; Anypoint Accelerator for Healthcare entrera en disponibilité générale en mai 2024 ;

entrera en disponibilité générale en mai 2024 ; Observability with Anypoint Monitoring est désormais en disponibilité générale pour tous les clients.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.